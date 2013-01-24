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Daily Collection

خلاط محمول باليد

HR1361/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ
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    Daily Collection خلاط محمول باليد

    HR1361/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 600 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Daily Collection خلاط محمول باليد

    استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 600 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 600 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Daily Collection خلاط محمول باليد

    استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

    تجمع الخفّاقة المحمولة باليد من Philips بين قدرة 600 واط وشفرة بوظيفة مزدوجة وإعدادات سرعة متعددة مما يؤدي إلى نتائج فورية رائعة بمجرد ثوانٍ. لم يكن تحضير الطعام المنزلي الصحي واللذيذ يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات

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      استمتع بتحضير الطعام في المنزل في غضون ثوانٍ

      خلاط مع شفرة ثنائية العمل

      • 600 واط
      • بمقبض بلاستيكي
      • دورق
      محرّك قوي بقوة 600 واط

      محرّك قوي بقوة 600 واط

      لخلط الطعام في ثوانٍ.

      شفرة بوظيفة مزدوجة

      شفرة بوظيفة مزدوجة

      شفرة بوظيفة مزدوجة للخفاقة التي تحمل باليد من Philips للتقطيع أفقيًا وعموديًا.

      لأقسى المكونات.

      لأقسى المكونات.

      تشتمل الخفّاقة المحمولة باليد من Philips على زر سرعة قصوى فائق القوة لأقسى المكونات.

      حاجبة الشفرة لمنع الطرطشة

      حاجبة الشفرة لمنع الطرطشة

      لا طرطشة أو فوضى أثناء الخفق.

      مسكة وأزرار ناعمة الملمس

      يوفر المقبض والأزرار الناعمة الملمس الراحة أثناء استخدام المنتج.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        السرعات
        2 (مع السرعة العالية)

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240  فولت
        التردد
        50/60  هرتز
        طول سلك الطاقة
        1.3  أمتار
        الطاقة
        600  واط

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض وبنفسجي
        مادة الغطاء
        PP ومطاط
        دوارق للمواد
        SAN
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مادة المقبض
        بلاستيك

      • الملحقات

        كأس مع غطاء
        0.5  لتر

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