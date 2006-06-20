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المفرمة

HR1396/80
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
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    المفرمة

    HR1396/80
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    يُسعد Philips أن تعلن عن فرّامة Philips الجديدة، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريده، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

    المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    يُسعد Philips أن تعلن عن فرّامة Philips الجديدة، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريده، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    يُسعد Philips أن تعلن عن فرّامة Philips الجديدة، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريده، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

    المفرمة

    استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

    يُسعد Philips أن تعلن عن فرّامة Philips الجديدة، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريده، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات

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      • 400 ميللي واط
      • 1 لتر
      • وعاء بلاستيكي
      • شفرتان
      زر الضغط

      زر الضغط

      سهولة في التحكم بيد واحدة باستخدام زر الضغط.

      متعدد الاستعمالات

      متعدد الاستعمالات

      وعاء بلاستيكي سعة 1 لتر

      وعاء بلاستيكي سعة 1 لتر

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        اللون (الألوان)
        أبيض وفضي
        دورق مواد
        بلاستيك SAN
        مادة الغطاء
        بلاستيك ABS
        الفولتية
        220-240 فولت
        مادة الوعاء
        بلاستيك
        التردد
        50/60 Hz
        مادة السكاكين
        فولاذ مقاوم للصدأ
        سعة الفرّامة
        1 L
        عدد الشفرات
        2
        مفرمة ذات حجم قابل للاستخدام
        0.6 L

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        400 W

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