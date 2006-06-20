استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
يُسعد Philips أن تعلن عن فرّامة Philips الجديدة، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريده، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
يُسعد Philips أن تعلن عن فرّامة Philips الجديدة، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريده، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
يُسعد Philips أن تعلن عن فرّامة Philips الجديدة، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريده، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل
يُسعد Philips أن تعلن عن فرّامة Philips الجديدة، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريده، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات
المواصفات الفنية
المواصفات الفنية
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