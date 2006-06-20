استمتع بأطيب المأكولات المعدّة في المنزل

يُسعد Philips أن تعلن عن فرّامة Philips الجديدة، مساعدك الشخصي في المطبخ. فبإمكانها فرم أي شيء تريده، بما في ذلك الخضار والأعشاب والمكسرات وغيرها في ثوانٍ معدودة. وبفضل عملية الكبس والحجم الصغير، باتت مهمة الفرم أسهل من أي وقت مضى. إكتشف كلّ المميزات