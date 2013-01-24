إعداد العصير في المنزل بسهولة
يمكنك بواسطة هذه العصارة من Philips إعداد العصير الطازج والشهي بسهولة تامة. كذلك، يسهل تخزينها بفضل تصميمها الصغير الحجم. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعداد العصير في المنزل بسهولة
يمكنك بواسطة هذه العصارة من Philips إعداد العصير الطازج والشهي بسهولة تامة. كذلك، يسهل تخزينها بفضل تصميمها الصغير الحجم. إكتشف كلّ المميزات
إعداد العصير في المنزل بسهولة
يمكنك بواسطة هذه العصارة من Philips إعداد العصير الطازج والشهي بسهولة تامة. كذلك، يسهل تخزينها بفضل تصميمها الصغير الحجم. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إعداد العصير في المنزل بسهولة
يمكنك بواسطة هذه العصارة من Philips إعداد العصير الطازج والشهي بسهولة تامة. كذلك، يسهل تخزينها بفضل تصميمها الصغير الحجم. إكتشف كلّ المميزات
تشتمل عصارة Philips على فلتر شبكي صغير لمزيد من العصير.
يمكن تخزين الجهاز بسهولة في أماكن ضيّقة وفي الخزائن الصغيرة بفضل التصميم الصغير الحجم الذي يتميز به.
إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار سعة 500 ملل القابلة للفك.
تقديم سهل بواسطة إبريق عصير سعته 400 ملل.
الملحقات
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية