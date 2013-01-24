الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

جهاز العصر والخلط

HR1841/80
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر
    -{discount-value}

    جهاز العصر والخلط

    HR1841/80
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة ونبضات، ووظيفةQuick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز العصر والخلط

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة ونبضات، ووظيفةQuick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة ونبضات، ووظيفةQuick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز العصر والخلط

    مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

    جهاز العصر والخلط بقوة 300 واط مع إعدادين للسرعة ونبضات، ووظيفةQuick Clean، ووحدة سكين قابلة للفك، ومطحنة ودورق الخلاط سعة 1.5 لتر وإبريق عصير سعة 0.7 لتر. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل عصارة

      مشروبات وأطعمة محضرة في المنزل بلمح البصر

      تحضير مشروبات الفاكهة والعصائر والتوابل الصحية

      • 300 واط
      • 1.5 ليتر
      مطحنة لطحن المكونات

      مطحنة لطحن المكونات

      طحن أي مكون ناشف مثل القهوة، والأعشاب، والتوابل والحبوب.

      عصارة وخلاط في آن واحد

      عصارة وخلاط في آن واحد

      بإمكانك تحضير أي عصير أو مشروب فاكه بسهولة.

      سرعتان وسرعة متفاوتة

      سرعتان وسرعة متفاوتة

      تحضير وتنظيف سريع.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        قدم مقاومة للانزلاق
        نعم
        دورق الخفاقة
        نعم
        خلاط ومطحنة
        نعم
        اللون المتوفر/الألوان المتوفرة
        أبيض لامع مع مشحات برتقالية
        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات برتقالية
        غطاء ومثبتات
        PP
        إبريق عصير
        نعم
        غطاء ومثبتات معدنية
        PP
        إعداد السرعة
        2
        مادة الغطاء
        SAN
        فرشاة التنظيف
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        دافع معدني
        PP
        دافع معدني
        PP
        مثبتات آمنة
        نعم
        غطاء معدني
        SAN

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند