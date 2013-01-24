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عصارة

HR1853
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • إعداد عصير صحي بسهولة إعداد عصير صحي بسهولة إعداد عصير صحي بسهولة
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    عصارة

    HR1853
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    إعداد عصير صحي بسهولة

    أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. إن هذه العصارة ذات الاستطاعة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جداً تبتلع الفواكه والخضار بكامل حجمها، دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضاً بإبريق للعصير يبقي العصير طازجاً مدة أطول. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    عصارة

    إعداد عصير صحي بسهولة

    أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. إن هذه العصارة ذات الاستطاعة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جداً تبتلع الفواكه والخضار بكامل حجمها، دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضاً بإبريق للعصير يبقي العصير طازجاً مدة أطول. إكتشف كلّ المميزات

    إعداد عصير صحي بسهولة

    أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. إن هذه العصارة ذات الاستطاعة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جداً تبتلع الفواكه والخضار بكامل حجمها، دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضاً بإبريق للعصير يبقي العصير طازجاً مدة أطول. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    عصارة

    إعداد عصير صحي بسهولة

    أصبح إعداد العصير أكثر سهولة من أي وقت مضى. إن هذه العصارة ذات الاستطاعة 550 واط والمزودة بأنبوب تغذية كبير جداً تبتلع الفواكه والخضار بكامل حجمها، دون الحاجة إلى تقطيعها. وهي مزودة أيضاً بإبريق للعصير يبقي العصير طازجاً مدة أطول. إكتشف كلّ المميزات

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      إعداد عصير صحي بسهولة

      لا تقطيع. لا عناء. عصير فقط.

      • 550 واط، 1.5 ليتر
      لا حاجة إلى التقطيع المسبق بفضل أنبوب التغذية الكبير جداً.

      لا حاجة إلى التقطيع المسبق بفضل أنبوب التغذية الكبير جداً.

      لا حاجة إلى التقطيع المسبق بفضل أنبوب التغذية الكبير جداً

      يُبقي هذا الإبريق العصير طازجاً لمدة أطول.

      يُبقي هذا الإبريق العصير طازجاً لمدة أطول.

      حافظ على العصير الذي أعددته في إبريق العصير بسعة 700 ملل هذا طازجاً لمدة أطول.

      إعداد المزيد من العصير بفضل الفلتر الشبكي الصغير

      إعداد المزيد من العصير بفضل الفلتر الشبكي الصغير

      تحضر عصارة Philips مزيدًا من العصير بفضل الفلتر الشبكي الصغير الفريد.

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق

      كتيّب وصفات يحتوي على 10 وصفات لعصائر لذيذة.

      كتيّب وصفات يحتوي على 10 وصفات لعصائر لذيذة.

      كتيّب الوصفات هذا يحتوي على 10 وصفات لعصائر لذيذة سهلة التحضير.

      إعداد عصير مستمر بفضل سعة كبيرة جداً

      تتيح لك حاوية بقايا الفاكهة والخضار وسعتها 1.5 لتر وإبريق العصير وسعته 700 مل إمكانية إعداد مزيد من العصير في المرة الواحدة.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        غطاء ومثبتات
        ABS
        اللون (الألوان)
        أبيض لامع مع مشحات برتقالية
        إبريق عصير
        نعم
        إعداد السرعة
        2
        مادة الغطاء وحاوية بقايا الفاكهة والخضار
        SAN
        مادة الإبريق
        SAN
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        مثبتات آمنة
        نعم

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