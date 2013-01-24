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ميزان المطبخ

HR2385
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • دقيق في الوزن دقيق في الوزن دقيق في الوزن
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    ميزان المطبخ

    HR2385
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    دقيق في الوزن

    ميزان للمطبخ يعمل ببطارية مع ميزة الإيقاف التلقائي. يقيس الأوزان لغاية 5 كجم بتدرجات تبلغ 1 غ. يتضمّن وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ميزان المطبخ

    دقيق في الوزن

    ميزان للمطبخ يعمل ببطارية مع ميزة الإيقاف التلقائي. يقيس الأوزان لغاية 5 كجم بتدرجات تبلغ 1 غ. يتضمّن وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ. إكتشف كلّ المميزات

    دقيق في الوزن

    ميزان للمطبخ يعمل ببطارية مع ميزة الإيقاف التلقائي. يقيس الأوزان لغاية 5 كجم بتدرجات تبلغ 1 غ. يتضمّن وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ميزان المطبخ

    دقيق في الوزن

    ميزان للمطبخ يعمل ببطارية مع ميزة الإيقاف التلقائي. يقيس الأوزان لغاية 5 كجم بتدرجات تبلغ 1 غ. يتضمّن وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ. إكتشف كلّ المميزات

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      دقيق في الوزن

      • 5 كجم
      • 1 غ

      وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ لتحديد الوزن الفردي للمكونات

      وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ لتحديد الوزن الفردي للمكونات.

      إيقاف التشغيل التلقائي للحفاظ على طاقة البطارية

      إيقاف التشغيل التلقائي لتوفير استهلاك طاقة البطارية.

      نسخ احتياطي للذاكرة لعرض قيمة آخر وزن تم قياسه

      نسخ احتياطي للذاكرة لاستعادة قيمة آخر وزن تم قياسه.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        السعة
        5 kg
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        نسخ احتياطي للذاكرة
        نعم
        وضوح التفاصيل
        1 g
        الطاقة
        بطارية ‎1 x 9V‏‎ W
        اللون
        أبيض مع مشحات خضراء
        وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ
        نعم
        المواد
        بلاستيك ABS

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