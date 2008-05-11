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    ميزان المطبخ

    HR2385/00

    دقيق في الوزن

    ميزان للمطبخ يعمل ببطارية مع ميزة الإيقاف التلقائي. يقيس الأوزان لغاية 5 كجم بتدرجات تبلغ 1 غ. يتضمّن وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ.

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    ميزان المطبخ

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    دقيق في الوزن

    • 5 كجم
    • 1 غ

    وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ لتحديد الوزن الفردي للمكونات

    وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ لتحديد الوزن الفردي للمكونات.

    إيقاف التشغيل التلقائي للحفاظ على طاقة البطارية

    إيقاف التشغيل التلقائي لتوفير استهلاك طاقة البطارية.

    نسخ احتياطي للذاكرة لعرض قيمة آخر وزن تم قياسه

    نسخ احتياطي للذاكرة لاستعادة قيمة آخر وزن تم قياسه.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      بطارية ‎1 x 9V‏‎  W
      السعة
      5  kg
      الدقة
      1  g

    • التصميم

      اللون
      أبيض مع مشحات خضراء
      المادة
      بلاستيك ABS

    • المواصفات العامّة

      نسخ احتياطي للذاكرة
      نعم
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      وظيفة إعادة التعيين/الوزن الفارغ
      نعم

    Badge-D2C

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