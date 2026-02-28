ضمان لمدة عامين
جديد
HR2562/00
قوة أكبر، تناثر أقل.
اكتشف الخلط السهل مع الخلاط اليدوي من فيليبس من السلسلة 3000، المـصمم لجعل طهيك اليومي أسرع وأكثر سلاسة ومتعة. استمتع بالشوربات والعصائر الكريمية كل يوم دون فوضى في المطبخ.
أداء قوي بقدرة 1000 واط: الخلاط اليدوي من فيليبس يقدم نتائج ناعمة ومتجانسة بسرعة.
تقنية ProMix: توفر أداء خلط متجانسًا وتحدّ من تناثر المكونات، لتحضير أكثر نظافة وسهولة.
تحكم دقيق: 4 سرعات بالإضافة إلى Turbo لتحكم كامل في كل طبق تحضره.
مـصمم للراحة والأمان: كوب خالٍ من BPA وتصميم مريح.
سهل ومتعدد الاستخدامات: فصل بلمسة واحدة مع مضرب الخلاط الكهربائي وتخزين مدمج.
استمتع بنتائج ناعمة في كل مرة مع الخلاط اليدوي القوي. من عصائر الحليب الكريمية إلى شوربات الخضار الشهية، الإمكانيات لا حدود لها.
تقنية ProMix في الخلاط اليدوي تضمن تدفقاً مثالياً للمكونات لخلط أسرع ومتجانس تماماً، مع سهولة في التنظيف ودون فوضى، للحصول على نتائج ناعمة ومثالية في كل مرة.
احصل على السرعة والقوام المناسبين في كل وصفة. 4 سرعات دقيقة لإعداد وصفات مختلفة بينما يوفر زر Turbo دفعة فورية من الطاقة.
المراجعات