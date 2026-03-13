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عصارة الحمضيات
تم إيقافه
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HR2746/80
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User Manual Philips
عصارة حمضيات لامعة وغنية بالألوان ومزودة بمحدد بقايا فاكهة وخضار قابل للضبط لتحديد كمية بقايا الفاكهة والخضار في العصير لكي تناسب مذاقك الشخصي.
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