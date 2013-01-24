تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
يمكنك اختيار ما بين العصير الصافي أو العصير مع بقايا الفاكهة
- 1 لتر
- 25 ملي واط
- محدد بقايا الفاكهة والخضار
- عكس تلقائي
محدد بقايا الفاكهة والخضار
لعصير صافي أو مع بقايا الفاكهة.
تصميم صغير الحجم
يمكن تخزين الجهاز بسهولة في أماكن ضيّقة وفي الخزائن الصغيرة بفضل التصميم الصغير الحجم الذي يتميز به.
إبريق عصير
حافظ على العصير طازجًا لمدة أطول في دورق العصير هذا.
المواصفات التقنية
-
المواصفات الفنية
- الفولتية
-
220-240 V
- اللون (الألوان)
-
Bright white with orange accents
- طول سلك الطاقة
-
1.2 m
- الطاقة
-
25 W
- محدد بقايا الفاكهة والخضار
-
Yes
- التردد
-
50/60 Hz
- المادة باستثناء الإبريق
-
PP
- سعة الإبريق
-
1 L
- غطاء للغبار
-
Yes
- مخزن لسلك الطاقة مدمج
-
Yes
- أقدام مقاومة للانزلاق
-
Yes
- كانسة بقايا الفاكهة والخضار
-
Yes
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