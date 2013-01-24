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عصارة الحمضيات

HR2746/80
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  • تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ تمتع بعصير طازج في ثوانٍ
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    عصارة الحمضيات

    HR2746/80
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      تمتع بعصير طازج في ثوانٍ

      يمكنك اختيار ما بين العصير الصافي أو العصير مع بقايا الفاكهة

      • 1 لتر
      • 25 ملي واط
      • محدد بقايا الفاكهة والخضار
      • عكس تلقائي
      محدد بقايا الفاكهة والخضار

      محدد بقايا الفاكهة والخضار

      لعصير صافي أو مع بقايا الفاكهة.

      تصميم صغير الحجم

      يمكن تخزين الجهاز بسهولة في أماكن ضيّقة وفي الخزائن الصغيرة بفضل التصميم الصغير الحجم الذي يتميز به.

      إبريق عصير

      حافظ على العصير طازجًا لمدة أطول في دورق العصير هذا.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        الفولتية
        220-240 V
        اللون (الألوان)
        Bright white with orange accents
        طول سلك الطاقة
        1.2 m
        الطاقة
        25 W
        محدد بقايا الفاكهة والخضار
        Yes
        التردد
        50/60 Hz
        المادة باستثناء الإبريق
        PP
        سعة الإبريق
        1 L
        غطاء للغبار
        Yes
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        Yes
        أقدام مقاومة للانزلاق
        Yes
        كانسة بقايا الفاكهة والخضار
        Yes

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