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عصارة

HR2826
التصنيف الإجمالي / 5
  • إعداد العصير في المنزل بسهولة إعداد العصير في المنزل بسهولة إعداد العصير في المنزل بسهولة
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    عصارة

    HR2826
    التصنيف الإجمالي / 5

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    يمكنك بواسطة هذه العصارة إعداد العصير الطازج يومياً. ونظراً لتصميمها الصغير، فإن تخزينها سهل للغاية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    عصارة

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    يمكنك بواسطة هذه العصارة إعداد العصير الطازج يومياً. ونظراً لتصميمها الصغير، فإن تخزينها سهل للغاية. إكتشف كلّ المميزات

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    يمكنك بواسطة هذه العصارة إعداد العصير الطازج يومياً. ونظراً لتصميمها الصغير، فإن تخزينها سهل للغاية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    عصارة

    إعداد العصير في المنزل بسهولة

    يمكنك بواسطة هذه العصارة إعداد العصير الطازج يومياً. ونظراً لتصميمها الصغير، فإن تخزينها سهل للغاية. إكتشف كلّ المميزات

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      إعداد العصير في المنزل بسهولة

      سهل التقديم. سهل التخزين

      • 220 واط
      • 0.5 لتر

      تقديم سهل بفضل إبريق العصير قابل للفك سعة 500 ملل

      تقديم سهل بفضل إبريق العصير قابل للفك سعة 500 ملل.

      يمكنك إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار بسعة 500 ملل والقابلة للفك

      إعداد العصائر بشكل مستمر باستخدام حاوية بقايا الفاكهة والخضار سعة 500 ملل القابلة للفك.

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض مع مشحات خضراء
        غطاء ومثبتات
        PP
        مادة الغطاء
        SAN

      • المواصفات العامّة

        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        مثبتات آمنة
        نعم

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1.2  أمتار
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        220  واط
        حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
        500  مل
        فولتية
        220-240  فولت

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