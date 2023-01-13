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Flip&Juice™ Blender

خلاط عالي السرعة مع وحدة العصارة

HR3770/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • اخلط، اقلب، اعصر. اخلط، اقلب، اعصر. اخلط، اقلب، اعصر.
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    Flip&Juice™ Blender خلاط عالي السرعة مع وحدة العصارة

    HR3770/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    اخلط، اقلب، اعصر.

    خلاط جديد بتقنية Flip & Juice™‎ من Philips مع تصميم جديد للدورق ونظام فلتر مضمن، لتحضير عصير نقي ومع لبّ إلى جانب مشروبات الفاكهة الناعمة وزبدة المكسرات الغنية. لتبقى عائلتك سعيدة بمجموعة متنوعة من القوام. إكتشف كلّ المميزات

    Flip&Juice™ Blender خلاط عالي السرعة مع وحدة العصارة

    اخلط، اقلب، اعصر.

    خلاط جديد بتقنية Flip & Juice™‎ من Philips مع تصميم جديد للدورق ونظام فلتر مضمن، لتحضير عصير نقي ومع لبّ إلى جانب مشروبات الفاكهة الناعمة وزبدة المكسرات الغنية. لتبقى عائلتك سعيدة بمجموعة متنوعة من القوام. إكتشف كلّ المميزات

    اخلط، اقلب، اعصر.

    خلاط جديد بتقنية Flip & Juice™‎ من Philips مع تصميم جديد للدورق ونظام فلتر مضمن، لتحضير عصير نقي ومع لبّ إلى جانب مشروبات الفاكهة الناعمة وزبدة المكسرات الغنية. لتبقى عائلتك سعيدة بمجموعة متنوعة من القوام. إكتشف كلّ المميزات

    Flip&Juice™ Blender خلاط عالي السرعة مع وحدة العصارة

    اخلط، اقلب، اعصر.

    خلاط جديد بتقنية Flip & Juice™‎ من Philips مع تصميم جديد للدورق ونظام فلتر مضمن، لتحضير عصير نقي ومع لبّ إلى جانب مشروبات الفاكهة الناعمة وزبدة المكسرات الغنية. لتبقى عائلتك سعيدة بمجموعة متنوعة من القوام. إكتشف كلّ المميزات

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      اخلط، اقلب، اعصر.

      عصير نقي أو مع لبّ مع تقنية Flip & Juice™‎

      • تقنية Flip&Juice™‎
      • تقنية ProBlend Ultra
      • تطبيق NutriU
      • برامج سريعة التحديد
      • برامج التنظيف السريع

      عصير نقي ومع لبّ مع تقنية Flip & Juice™‎

      يعتبر الخلاط الجديد من Philips بتقنية Flip & Juice أول خلاط عالي السرعة مزود بوحدة عصارة. بفضل تصميم الدورق المتطور والفلتر المدمج، تحصل على مشروبك مع قوام معدّل وفقًا لتفضيلات عائلتك. من مشروبات الفاكهة الحريرية الناعمة إلى العصائر النقية أو مع لبّ، يقدم الخلاط الأكثر تقدمًا في مجموعتنا أوسع تشكيلة. وهو يجمع بين الخلط والعصر في حل واحد، ويوفر المساحة في المطبخ.

      تطبيق NutriU للإلهام والإرشاد

      نزّل تطبيق NutriU واستكشفه مع أكثر من 200 فكرة حول كيفية تحضير مشروباتك وأطباقك ووجباتك الخفيفة المفضّلة بمساعدة الخلاط الجديد الذي تستخدمه. يجب أن يكون الطهو الصحي بسيطًا ويحث أفراد عائلتك على طلب المزيد. لذلك، يقدّم تطبيق NutriU مجموعة متنوعة من الخيارات البديلة والصحية لأطباقك المفضّلة. ابتداءً من حلويات الشوكولاته الصحية ووصولاً إلى الوجبات الأساسية الغنية بالمكونات الغذائية، نبتكر وصفاتنا بطريقة صحية ولكن بدون المساومة على المذاق الشهي.

      برامج سريعة التحديد لراحتك

      يتم تحديد البرامج السريعة التحديد على الشاشة الرقمية مع ضبط الوقت والسرعة بحيث تكون وصفاتك المفضلة في متناول يدك. وهي تشمل العصير الصافي، والعصير مع لب، مشروب الفاكهة، وزبدة المكسرات، والحلويات، والحساء، والصلصات، بالإضافة إلى وظيفتَي سحق الثلج والتنظيف.

      محرك ProBlend Ultra لتدفق مثالي للمكونات

      تجمع تقنية ProBlend Ultra بين 3 ميزات مصممة خصيصًا لتعمل معًا بشكل مثالي للحصول على أفضل مجموعة من المذاق والقوام كما تحبه في كل مرة. يعمل محرك ProBlend Ultra بقدرة 1500 واط على توجيه تدفق الخلط ويوزع كل المكونات بالتساوي.

      دورق ProBlend Ultra يوجّه المكونات إلى التدفق من جديد

      تم تصميم دورق ProBlend Ultra مع ضلوع فريدة من نوعها لتوجيه المكونات نحو تدفق الخلط باستمرار، بحيث تعود كل المكونات إلى منطقة الشفرة لنتائج خلط مثالية

      شفرات ProBlend Ultra لقوام مثالي

      تم تصميم شفرات ProBlend Ultra بشكل فريد بحيث تجمع بين شفرة مسننة لسحق المكونات القاسية إلى قطع أصغر وشفرات حادة لتقطيعها والحصول على أنعم قوام.

      وظيفة التنظيف السريع لتنظيف خال من العناء

      نشّط وظيفة التنظيف مع كمية صغيرة من الماء وصابون الأطباق، واستمتع بتنظيف خال من العناء في غضون دقيقتَين فقط. تزيل وظيفة التنظيف حتى أكثر البقايا صعوبة مثل خلطات قوالب الحلوى وزبدات المكسرات.

      قطع قابلة للفك يمكن غسلها بالجلاية

      يمكن غسل كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تم تصميم الشفرة ProBlend Ultra خصيصا لمنع انحباس جزيئات الطعام تحت الشفرات.

      دورق بسعة كبيرة للعائلة

      دورق من التريتان سعة 2 لتر بسعة فعالة تبلغ 1,8 لترات، بحيث يكفي كل أفراد العائلة. دورق من التريتان متين ومقاوم للرائحة يتميز بجودة عالية ويمكن غسله في الجلاية وخال من مادة BPA ويسهل الإمساك به بفضل المقابض المستديرة الشكل.

      الاستدامة

      يمنع استهلاك الطاقة غير الضروري مع إيقاف التشغيل التلقائي بعد 3 دقائق. ويساعد في الحد من استخدام الزجاجات البلاستيكية المستخدمة في تحضير مشروبات الفاكهة والعصائر الجاهزة من خلال تحضير الوصفات المفضلة لديك في المنزل.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات الفنية

        المضمنة
        • الملعقة
        • كوب قياس
        صُنع في
        الصين
        اللون
        أسود ونحاسي
        أقدام مقاومة للانزلاق
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.0 م  m
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        إعداد السرعة
        12
        الفولتية
        220-240 فولت
        سعة الدورق الكبيرة
        1.8  L
        مادة دورق الخلاط
        تريتان
        التردد
        50/60  Hz
        برامج محددة مسبقًا
        8
        السعة القصوى للدورق
        2 لتر

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات الفنية

        الطاقة
        1500  W
        واجهة
        رقمي

      • الاستدامة

        العلبة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;
        دليل المستخدم
        > 98% ورق معاد تدويره

      • المواصفات العامة

        تخزين السلك
        نعم
        ميزات المنتج
        • تقنية Flip&Juice™‎
        • تقنية ProBlend Ultra
        • برامج سريعة التحديد
        • وظيفة التنظيف السريع
        • قطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • سعة لترين
        • شاشة عرض رقمية

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