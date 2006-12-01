HR6947/01
كيس الغبار الأصلي من Philips
تستطيع أكياس الغبار الأصلية بطبقتين الخاصة بالمكانس الكهربائية من Philips أن تستوعب كميات أكبر وتدوم لفترة أطول.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
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