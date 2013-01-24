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محضرة الطعام

HR7740
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  • تعددية استخدام بسهول تامة تعددية استخدام بسهول تامة تعددية استخدام بسهول تامة
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    محضرة الطعام

    HR7740
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      تعددية استخدام بسهول تامة

      قابلية تجميع كل القطع وفكها بفضل نظام Click&Go

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        أداة عجن
        لعجن كافة أنواع العجين وخلطها
        سكين معدني وقطع
        فولاذ مقاوم للصدأ وABS
        قطعة للبرش
        للبرش المتوسط للخضار والفاكهة
        سعة وعاء العجين
        1250 g
        السرعات
        2+ pulse
        الفولتية
        220-240 V
        سعة الوعاء للمواد الجافة
        3.6 L
        Insert holder
        أكريلونيتريل بوتادين ستيرين
        Shredding insert fine
        لبشر الفاكهة والخضار بشكل ناعم
        Blender beaker (1.5 l)
        لخلط الفاكهة وهرسها ومزجها
        محتوى الوعاء
        3,6 و2,5 L
        السلامة
        Automatic resettable cut-off protecting the motor
        قطعة للتقطيع
        لتقطيع للخضار والفاكهة بحجم متوسط
        Blender handle, citrus press, kneading accessory
        بوليبروبيلين
        Balloon beater
        خفاقة معدنية، غطاء pom
        الطاقة
        800 W
        طول سلك الطاقة
        100، مزدوج العزل مع مقولب على الوصلة m
        اللون (الألوان)
        أبيض مع برتقالي ومشحات صفراء بلون الذرة
        المحرّك
        عالمي، التداخل مع الراديو/التلفزيون مخمّد
        التنظيف
        • All accessories dishwashersafe
        • Easy clean button
        سعة دورق الخفاقة
        1.5 L
        سكين تقطيع من فولاذ لا يصدأ
        For medium slicing of vegetables and fruit
        خفاقة
        للخفق والخفق السريع والتحويل إلى مستحلب
        التردد
        50-60 Hz
        قطعة للتحويل إلى حبيبات
        For granulating potatoes
        Housing, blender lid, pusher, inlay bowl
        بوليبروبيلين
        Bowl, lid, blender jar, blender cup, safety cap
        SAN
        عصارة الحمضيات
        لعصر كميات كبيرة من الحمضيات
        سعة الوعاء للسوائل
        1.8 L
        سعة وعاء الطحين
        750 g

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