من 29 إلى 33 وظيفة

مع هذه المجموعة الواسعة من وظائف جهاز تحضير الطعام هذا، يمكنك تحضير مجموعة لا حدود لها من الأطباق بسهولة باستخدام أساليب طهي مختلفة يتراوح عددها ما بين 29 و33 أسلوبًا (تُعرف "بالوظائف") بدايةً من التفتيت إلى صنع الكريمة والخلطات المتجانسة. يوفر الطرازان HR7735 وHR7739 29 وظيفة طهي، ويوفر الطراز HR7740 31 وظيفة طهي، في حين يقوم الطراز HR7744 بتوفير 32 وظيفة، وأخيرًا يقدم الطراز HR7745 المرونة القصوى من خلال 33 وظيفة طهي.