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  • تعددية استخدام بسهول تامة
  • تعددية استخدام بسهول تامة
  • تعددية استخدام بسهول تامة

تم إيقافه

محضرة الطعام

HR7740

تعددية استخدام بسهول تامة

يأتي جهاز تحضير الطعام هذا مجهزًا بمجموعة من الملحقات المتعددة الاستخدامات التي تتيح لك القيام بمجموعة واسعة من وظائف الطهي بدءًا من الخلط إلى الطحن. وبفضل نظام التجميع (التفكيك) الفريد، يستقر الوعاء والغطاء في مكانيهما دون عناء.

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قابلية تجميع كل القطع وفكها بفضل نظام Click&Go

تعددية استخدام بسهول تامة

من 29 إلى 33 وظيفة

من 29 إلى 33 وظيفة

مع هذه المجموعة الواسعة من وظائف جهاز تحضير الطعام هذا، يمكنك تحضير مجموعة لا حدود لها من الأطباق بسهولة باستخدام أساليب طهي مختلفة يتراوح عددها ما بين 29 و33 أسلوبًا (تُعرف "بالوظائف") بدايةً من التفتيت إلى صنع الكريمة والخلطات المتجانسة. يوفر الطرازان HR7735 وHR7739 29 وظيفة طهي، ويوفر الطراز HR7740 31 وظيفة طهي، في حين يقوم الطراز HR7744 بتوفير 32 وظيفة، وأخيرًا يقدم الطراز HR7745 المرونة القصوى من خلال 33 وظيفة طهي.

محرك بقدرة 800 واط يتعامل حتى مع المكونات الأكثر صلابةً

تجميع (فك) بضغطة واحدة على زر Click&Go

تجميع (فك) بضغطة واحدة على زر Click&Go

لقد أصبح فك جهاز تحضير الطعام وتجميعه أسهل من أي وقت مضى؛ فلا حركات عشوائية بالوعاء أو الغطاء بحثًا عن المكان الصحيح لتجميعه، بل ليس عليك سوى تركيبه أو خلعه فحسب من أي زاوية عبر الضغط على زر Click&Go.

المواصفات التقنية

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