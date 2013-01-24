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Viva Collection

محضرة الطعام

HR7769/01
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل
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    Viva Collection محضرة الطعام

    HR7769/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 4 في 1 ويأتي مزودًا بوعاء سعة 2,1 لتر وخلاط سعة 1,75 لتر ومطحنة وعصارة. أما الملحقات فتسمح لك بالاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة. استخدم تقنية PowerChop للحصول على نتائج تقطيع مثالية إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection محضرة الطعام

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 4 في 1 ويأتي مزودًا بوعاء سعة 2,1 لتر وخلاط سعة 1,75 لتر ومطحنة وعصارة. أما الملحقات فتسمح لك بالاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة. استخدم تقنية PowerChop للحصول على نتائج تقطيع مثالية إكتشف كلّ المميزات

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 4 في 1 ويأتي مزودًا بوعاء سعة 2,1 لتر وخلاط سعة 1,75 لتر ومطحنة وعصارة. أما الملحقات فتسمح لك بالاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة. استخدم تقنية PowerChop للحصول على نتائج تقطيع مثالية إكتشف كلّ المميزات

    Viva Collection محضرة الطعام

    تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

    يتميّز جهاز تحضير الطعام Viva الجديد بإعداد 4 في 1 ويأتي مزودًا بوعاء سعة 2,1 لتر وخلاط سعة 1,75 لتر ومطحنة وعصارة. أما الملحقات فتسمح لك بالاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة. استخدم تقنية PowerChop للحصول على نتائج تقطيع مثالية إكتشف كلّ المميزات

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      تشكيلة واسعة من الوصفات بجهدٍ أقل

      تقنية PowerChop لتقطيع مثالي

      • 850 واط
      • تصميم صغير 4 في 1
      • وعاء بسعة 2.1 ليتر
      • ملحقات للاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة
      محرك بقوة 850 واط لتحضير الطعام بفاعلية كبيرة

      محرك بقوة 850 واط لتحضير الطعام بفاعلية كبيرة

      تتميز محضرة الطعام هذه من Philips بمحرك قوي وإعدادين للسرعة وتشغيل نبضي، مما يمنحك القوة والتحكم لتحضير كل وصفاتك المفضلة.

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تقنية PowerChop لأداء تقطيع عالٍ

      تجمع تقنية PowerChop بين شكل الشفرات والزاوية الحادة والوعاء الداخلي فتؤمّن نتائج تقطيع مثالية للمكونات الطرية والقاسية على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية لتحضير الطعام المهروس وخفق مزيج عجين قوالب الحلوى!

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      2 إعدادان للسرعة وتشغيل نبضي لأكبر قدر من التحكم

      للحصول على أفضل النتائج، استخدم إعداد السرعة المنخفضة (السرعة 1) لخفق القشدة والبيض وصنع أصناف المعجنات وعجين الخبز. أما إعداد السرعة الأعلى (السرعة 2) فهو مناسب لفرم البصل واللحم وخلط الحساء وعصائر الفاكهة، أو تقطيع الخضار أو تقطيعها إلى شرائح صغيرة أو بشرها أو تقشيرها.

      لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

      لتحضير الطعام لما يصل إلى 5 أشخاص

      يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 ليترًا (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء دفعة واحدة.

      ملحقات للاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة بسهولة

      ملحقات للاستمتاع بأكثر من 30 وظيفة بسهولة

      إن الملحقات القابلة للغسل في آلة غسل الصحون هي أداة العجن لخلط وعجن قوالب الحلوى والعجين. وتتضمن سكين تقطيع من الفولاذ المقاوم للصدأ لتحضير اللحم والخضار، بالإضافة إلى عددٍ من الأقراص للتقطيع والبشر، وخفاقة مضادة للكسر سعة لتر واحد لخفق مختلف المكونات وسحقها وتحريكها. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن قرص التحويل إلى مستحلب لتحضير وصفات مثل القشدة المخفوقة والمايونيز، ومطحنة بفرّامة لطحن حبوب البن مثلاً

      دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

      دورق مقاوم للكسر للاستخدام المكثّف

      يتميّز الدورق المقاوم للكسر سعة 1,75 لتراً بسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا لتحضير لغاية 5 حصص من مشروب الفاكهة في مرة واحدة.

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      قاعدة متينة وثابتة، حتى أثناء العجن

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      ملحقات قابلة للغسل في آلة غسل الصحون

      كل ملحقات جهاز تحضير الطعام من Philips الموجودة داخل العبوة قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

      جهاز تحضير الطعام وخلاط وعصارة ومطحنة

      جهاز تحضير الطعام وخلاط وعصارة ومطحنة

      إعداد 4 في 1 بحجم صغير: جهاز تحضير الطعام وخلاط وعصارة ومطحنة، لتحضير وصفات متعددة ومختلفة.

      تخزين في الوعاء لوضع الملحقات بطريقة مناسبة

      تخزين في الوعاء لوضع الملحقات بطريقة مناسبة

      تسمح لك سعة الوعاء الكبيرة بتخزين الملحقات في داخله

      للتقطيع والفرم والتحويل إلى حبيبات والتقطيع الرفيع

      يمكنك اختيار ببساطة القرص المناسب (التقطيع والفرم والتحويل إلى حبيبات والتقطيع الرفيع) لتحضير طعامك المفضل ووضعه على حامل القرص.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • وحدة الشفرات على شكل S
        • عصارة الحمضيات
        • أداة البشر الخشن
        • أداة التقطيع إلى أجزاء كبيرة
        • أداة إستحلاب
        • أداة البشر الناعم
        • أداة التقطيع إلى أجزاء صغيرة
        • أداة التحويل إلى حبيبات
        • الدورق
        • أداة التقطيع الرفيع
        • أداة عجن
        • خلاط ومطحنة

      • المواصفات العامّة

        عدد إعدادات السرعة
        2 + نبضة
        ميزات المنتج
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • إعداد سرعة نبضي

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        سعة الوعاء
        2  لتر
        السعة التشغيلية للوعاء
        1.5  لتر
        سعة الدورق
        1.75  لتر
        السعة التشغيلية للدورق
        1.0  لتر
        سعة المطحنة
        250  مل
        طول سلك الطاقة
        1.0  أمتار
        التردد
        50/60  هرتز
        الطاقة
        850  واط
        عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
        21000  عدد الدورات بالدقيقة
        عدد دورات الوعاء بالدقيقة (العدد الأقصى)
        1900  عدد الدورات بالدقيقة
        فولتية
        220-240  فولت

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        210‏x‏210‏x‏368  ملليمترًا

      • التصميم

        اللون
        معدني محاري

      • اللون الخارجي

        مادة الملحقات
        فولاذ مقاوم للصدأ
        دورق مواد
        بلاستيك من نوع SAN
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك ABS

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