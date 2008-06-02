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  • حلاقة ناعمة وبشرة صحية حلاقة ناعمة وبشرة صحية حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    NIVEA آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    HS8060/25

    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    يتم توزيع بلسم الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN مباشرةً على بشرتك لحلاقةٍ مرطّبة ومهدئة. التركيبة معززة بالفيتامينات والبابونج لتلطيف بشرتك ولتوفير مظهر صحي

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    NIVEA آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

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    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    نظام توزيع البلسم

    • وحامل لإعادة التعبئة والشحن
    نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker

    نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker

    يتعقّب نظام Flex Tracker تلقائياً الثنايا الموجودة على وجهك ويساعد على الحماية من إثارة البشرة.

    حلقات الانزلاق

    حلقات الانزلاق

    تتوفر في رؤوس الحلاقة حلقات انزلاق فريدة تساعد آلة الحلاقة على التحرك بنعومة أكبر على وجهك.

    نظام تفريغ ملطف NIVEA FOR MEN

    نظام تفريغ ملطف NIVEA FOR MEN

    يتم تفريغ ملطف الحلاقة المرطّب NIVEA FOR MEN مباشرةً على بشرتك

    نظام إعادة تعبئة العلبة المضمّنة

    نظام إعادة تعبئة العلبة المضمّنة

    قم ببساطة بضخ ملطف الحلاقة NIVEA FOR MEN من علبة إعادة التعبئة مباشرةً في آلة الحلاقة Philips NIVEA FOR MEN.

    استخدام رطب

    استخدام رطب

    استخدم آلة الحلاقة أثناء الاستحمام لتوفير الوقت وللحصول على الشعور بالانتعاش الذي توفره لك الحلاقة الرطبة.

    حامل إعادة التعبئة والشحن

    حامل إعادة التعبئة والشحن

    يعيد تعبئة آلة الحلاقة تلقائياً بملطف NIVEA FOR MEN ويساعد على إبقاء آلة الحلاقة مشحونة بشكل كامل طيلة الوقت.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      غطاء واقٍ
      الكريمات والمستحضرات السائلة
      75ml shaving conditioner refill
      الحامل
      • قاعدة للشحن
      • حامل إعادة التعبئة والشحن
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة ناعمة

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      40  دقيقة

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      لكر

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker
      نظام الحلاقة
      تقنية الرفع والقص Lift & Cut
      SkinComfort
      • نظام تفريغ ملطف NIVEA FOR MEN
      • حلقات الانزلاق
      إنشاء المظهر
      أداة تشذيب دقيقة ناعمة على البشرة

    • سهولة الاستخدام

      رطب وجاف
      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام
      شاشة العرض
      • مؤشر امتلاء البطارية
      • مؤشر انخفاض البطارية
      • مؤشر الشحن
      • قِفل للسفر
      جاري الشحن
      • قابلة للشحن
      • إعادة التعبئة والشحن
      • شحن سريع
      • استخدام لاسلكي
      التنظيف
      قابلة للغسل
      جاري الشحن
      1,5 ساعات
      وقت الحلاقة
      13 يومًا

    Badge-D2C

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