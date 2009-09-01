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NIVEA

آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

HS8420/23
NIVEA
التصنيف الإجمالي / 5
NIVEA
  • حلاقة ناعمة وبشرة صحية حلاقة ناعمة وبشرة صحية حلاقة ناعمة وبشرة صحية
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    NIVEA آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    HS8420/23
    التصنيف الإجمالي / 5

    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    تتبع آلة الحلاقة الكهربائية هذه من Philips منحنيات وجهك بلطف لضمان حلاقة دقيقة، كما تتميز الحلقات بنمط الشد والرفع لتحضير البشرة لتجربة حلاقة رائعة. أما البلسم الجديد، فيحمي بشرتك من التهيّج. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    NIVEA آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    تتبع آلة الحلاقة الكهربائية هذه من Philips منحنيات وجهك بلطف لضمان حلاقة دقيقة، كما تتميز الحلقات بنمط الشد والرفع لتحضير البشرة لتجربة حلاقة رائعة. أما البلسم الجديد، فيحمي بشرتك من التهيّج. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    تتبع آلة الحلاقة الكهربائية هذه من Philips منحنيات وجهك بلطف لضمان حلاقة دقيقة، كما تتميز الحلقات بنمط الشد والرفع لتحضير البشرة لتجربة حلاقة رائعة. أما البلسم الجديد، فيحمي بشرتك من التهيّج. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    NIVEA آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    تتبع آلة الحلاقة الكهربائية هذه من Philips منحنيات وجهك بلطف لضمان حلاقة دقيقة، كما تتميز الحلقات بنمط الشد والرفع لتحضير البشرة لتجربة حلاقة رائعة. أما البلسم الجديد، فيحمي بشرتك من التهيّج. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة ناعمة وبشرة صحية

      ترطّب بشرتك أثناء الحلاقة

      • مؤشر مستوى البطارية
      رطّب بشرتك أثناء الحلاقة

      رطّب بشرتك أثناء الحلاقة

      يتم توزيع بلسم الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN بواسطة رؤوس الحلاقة على البشرة مباشرةً، ما يضمن ترطيبها أثناء عملية الحلاقة. ويتميّز البلسم بتركيبة Natural Microtec لحماية بشرتك من التهيّج

      تتبع منحنيات وجهك بلطف

      تتبع منحنيات وجهك بلطف

      تتبع منحنيات وجهك بلطف لتوفر لك حلاقة دقيقة، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تتبع نمط التمديد والرفع لحلاقة رائعة

      تتبع نمط التمديد والرفع لحلاقة رائعة

      تتميّز رؤوس الحلاقة بحلقات فريدة من نوعها تتبع نمط شد البشرة ورفع الشعر لتساهم بحلاقة رائعة

      تفتح المياه الساخنة المسام، وتسمح بحلاقة دقيقة

      تفتح المياه الساخنة المسام، وتسمح بحلاقة دقيقة

      يمكنك الحلاقة أثناء الاستحمام أو بعده: فالمياه الساخنة تفتح المسام، وتسمح بحلاقة دقيقة

      إعادة تعبئة سهلة لملطف الحلاقة

      إعادة تعبئة سهلة لملطف الحلاقة

      قم ببساطة بضخ بلسم الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN من عبوة إعادة التعبئة مباشرةً في نظام حماية البشرة المتطوّر

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        تقنية الرفع والقص Lift & Cut
        تتبع دقيق
        نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker
        SkinComfort
        • نظام تفريغ ملطف NIVEA FOR MEN
        • حلقات الانزلاق

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر امتلاء البطارية
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر الشحن
        جاري الشحن
        • قابلة للشحن
        • لاسلكي
        جاري الشحن
        8 ساعات
        رطب وجاف
        يمكن استخدامها أثناء الاستحمام
        وقت الحلاقة
        10 أيام
        تنظيف
        قابلة للغسل

      • التصميم

        اللون الخارجي
        لكر
        اللون
        أزرق

      • الملحقات

        الكريمات والمستحضرات السائلة
        عبوة بلسم حلاقة أولى بحجم 28 مل
        الحامل
        قاعدة للشحن
        الصيانة
        غطاء واقٍ

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        30  دقيقة

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدال سنوي مع HS85

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