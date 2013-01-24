تقنية NanoCloud، الترطيب الصحي
يؤمّن الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب من Philips قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخر فعال إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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تقنية NanoCloud، الترطيب الصحي
يؤمّن الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب من Philips قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخر فعال إكتشف كلّ المميزات
Performance
التصميم واللون الخارجي
الوزن والأبعاد
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بلد المنشأ