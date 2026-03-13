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2000 Series فلتر شبكي لجهاز الترطيب
تم إيقافه
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HU4102/20
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Eco passport Philips Humidification filter - English (US)
يؤمّن الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب من Philips قدرة امتصاص كافية للمياه وتبخر فعال
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