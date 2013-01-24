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Philips Sonicare HydroClean

رأس فرشاة الأسنان Sonicare بالحجم القياسي

HX6001
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Sonicare
  • تنظيف دقيق تنظيف دقيق تنظيف دقيق
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    Philips Sonicare HydroClean رأس فرشاة الأسنان Sonicare بالحجم القياسي

    HX6001
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تنظيف دقيق

    يتميّز رأس الفرشاة Sonicare HX6001/05 من Philips بتصميم فريد يساعد على إزالة البلاك وبقايا الطعام العالقة بين الأسنان. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare HydroClean رأس فرشاة الأسنان Sonicare بالحجم القياسي

    تنظيف دقيق

    يتميّز رأس الفرشاة Sonicare HX6001/05 من Philips بتصميم فريد يساعد على إزالة البلاك وبقايا الطعام العالقة بين الأسنان. إكتشف كلّ المميزات

    تنظيف دقيق

    يتميّز رأس الفرشاة Sonicare HX6001/05 من Philips بتصميم فريد يساعد على إزالة البلاك وبقايا الطعام العالقة بين الأسنان. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare HydroClean رأس فرشاة الأسنان Sonicare بالحجم القياسي

    تنظيف دقيق

    يتميّز رأس الفرشاة Sonicare HX6001/05 من Philips بتصميم فريد يساعد على إزالة البلاك وبقايا الطعام العالقة بين الأسنان. إكتشف كلّ المميزات

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      سهولة في استبدال رأس الفرشاة وتنظيف المقبض

      يساعد Hydroguides على إزالة البلاك وبقايا الطعام

      يعمل HydroGuides مع تقنية الاهتزازات الصوتية الحائزة براءة اختراع التي نقدّمها لتوجيه معجون الاسنان والمياه بين الأسنان، ولمساعدتك بالتالي على تنظيف تلك المساحات الضيّقة. لا يعتبر بديلاً للتنظيف بالخيط إلا أنه يساعدك في التنظيف بين الأسنان بشكل أفضل.

      تصميم رأس الفرشاة يعزز الحركة الصوتية

      يضمن التصميم المدروس والهندسة الدقيقة الحصول على تنظيف تام عندما تجتمع فراشي الاستبدال هذه من Philips Sonicare مع الحركة الصوتية وأوضاع التنظيف المرنة.

      المواصفات التقنية

      • العناصر المرفقة

        غطاء صحي للسفر
        1 pcs

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد حزمة رأس الفرشاة
        21.6 ارتفاع × 7.0 عرض × 2.2 عمق cm
        وزن حزمة رأس الفرشاة
        0.03 kg

      • المواصفات التقنية

        استبدال
        يبهت لون شعيرات التذكير عند الحاجة إلى الاستبدال.
        فترة التشغيل
        للحصول على أفضل النتائج، يُوصى بتركيب رأس فرشاة جديد كل ثلاثة أشهر.

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