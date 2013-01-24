تنظيف دقيق
يتميّز رأس الفرشاة بتصميم فريد يساعد في إزالة البلاك وبقايا الطعام العالقة بين الأسنان. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف دقيق
يتميّز رأس الفرشاة بتصميم فريد يساعد في إزالة البلاك وبقايا الطعام العالقة بين الأسنان. إكتشف كلّ المميزات
تنظيف دقيق
يتميّز رأس الفرشاة بتصميم فريد يساعد في إزالة البلاك وبقايا الطعام العالقة بين الأسنان. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف دقيق
يتميّز رأس الفرشاة بتصميم فريد يساعد في إزالة البلاك وبقايا الطعام العالقة بين الأسنان. إكتشف كلّ المميزات
سهولة في استبدال رأس الفرشاة وتنظيف المقبض
تتيح لك شعيرات التذكير معرفة موعد تبديل رأس الفرشاة. فبعد ثلاثة أشهر من الاستخدام العادي، يظهر الإجهاد على الشعيرات وتصبح رؤوس الفرشاة أقل فعالية. لذا، يوصى باستبدال رؤوس الفرشاة كل 3 أشهر.
يعمل HydroGuides مع تقنية الاهتزازات الصوتية الحائزة براءة اختراع التي نقدّمها لتوجيه معجون الاسنان والمياه بين الأسنان، ولمساعدتك بالتالي على تنظيف تلك المساحات الضيّقة. لا يعتبر بديلاً للتنظيف بالخيط إلا أنه يساعدك في التنظيف بين الأسنان بشكل أفضل.
يضمن التصميم المدروس والهندسة الدقيقة الحصول على تنظيف تام عندما تجتمع فراشي الاستبدال هذه من Philips Sonicare مع الحركة الصوتية وأوضاع التنظيف المرنة.
العناصر المرفقة
الوزن والأبعاد
سهولة الاستعمال
المواصفات التقنية
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