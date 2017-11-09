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Sonicare HX6052/63

HX6052/63
Sonicare
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    Sonicare HX6052/63

    HX6052/63

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Sonicare HX6052/63

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Sonicare HX6052/63

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    مراجعة كل S Sensitive

      إزالة كمية أكبر من البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية

      إزالة كمية أكبر من البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية

      شعيرات كثيفة وعالية الجودة ومثبتة سريريًا لقدرتها على إزالة كمية أكبر من البلاك من فرشاة الأسنان اليدوية

      تصميم مبتكر للشعيرات يضمن إزالة البلاك بلطف

      تصميم مبتكر للشعيرات يضمن إزالة البلاك بلطف

      يتميّز رأس فرشاة الأسنان sensitive من Philips Sonicare بشعيرات ناعمة جدًا لتنظيف لطيف وفعال في آن. أما الشعيرات ذات الشكل المتعرّج فتتناسب مع شكل أسنانك، لتجربة تنظيف بالفرشاة حساسة جدًا. متوفر أيضًا بحجم أصغر لعملية تنظيف دقيقة.

      تصميم قابل للتثبيت لوضع رأس الفرشاة بسهولة

      تصميم قابل للتثبيت لوضع رأس الفرشاة بسهولة

      يتناسب رأس الفرشاة Sensitive بشكل مثالي مع أي مقبض لفراشي الأسنان Sonicare من Philips باستثناء PowerUp Battery وEssence. ما عليك سوى تثبيت الرأس أو فكّه لعملية تبديل وتنظيف سهلة.

      إزالة البلاك الأكثر فعالية، كل يوم

      إزالة البلاك الأكثر فعالية، كل يوم

      تنخفض فعالية رؤوس فراشي الأسنان بعد مرور 3 أشهر من الاستخدام، إلا أننا سنذكرك باستبدالها قبل بلوغ هذه الفترة. ما عليك سوى مراقبة الشعيرات الزرقاء المخصصة لمعرفة وقت الاستبدال، وعندما يتحوّل لونها إلى أبيض ستعلم أنه جان وقت استبدال الرأس.

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

      تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

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