فعالية مثبتة مع نعومة إضافية

احصل دائمًا على أعلى أداء تنظيف باستخدام تقنية الموجات الصوتية المتقدمة Sonicare من Philips. بفضل الشعيرات الفائقة النعومة، أثبت رأس الفرشاة S2 Sensitive سريريًا أنه يُزيل البلاك بفعالية، وهو في الوقت نفسه لطيف على اللثة.