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  • تنظيف أسنان لطيف وفعال في الوقت نفسه تنظيف أسنان لطيف وفعال في الوقت نفسه تنظيف أسنان لطيف وفعال في الوقت نفسه

    Philips Sonicare Philips Sonicare S2 Sensitive رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6052/93

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تنظيف أسنان لطيف وفعال في الوقت نفسه

    تم تصميم رأس الفرشاة S2 Sensitive خصيصًا للأسنان واللثة الحساستَين، إذ توفّر الشعيرات الرقيقة للغاية تنظيفًا فعالاً مع تجربة تنظيف لطيفة على الأسنان. ويتكوّن 70% من البلاستيك المصنوع منه رأس الفرشاة هذا من عناصر طبيعية*

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    Philips Sonicare Philips Sonicare S2 Sensitive رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

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    مراجعة كل S2 Sensitive

    تنظيف أسنان لطيف وفعال في الوقت نفسه

    رأس فرشاة ناعم للغاية لأسنان ولثة حساستَين

    • حزمتان
    • حجم قياسي
    • تثبيت
    • ميزة BrushSync لإقران الأوضاع
    • 70% بلاستيك مصنوع من عناصر طبيعية*
    لطيفة أكثر على الأسنان واللثة

    لطيفة أكثر على الأسنان واللثة

    بفضل أكثر الشعيرات رفعًا من بين رؤوس فرشاة Sonicare (0,1 مم)، توفر S2 Sensitive تجربة تنظيف لطيفة وفعالة.

    تزيل كمية أكبر البلاك بـ 10 مرات في المناطق التي يصعب الوصول إليها**

    تزيل كمية أكبر البلاك بـ 10 مرات في المناطق التي يصعب الوصول إليها**

    بفضل أكثر من 3000 شعيرة رفيعة للغاية، تم تصميم رأس الفرشاة بشكل فريد لتوفير تنظيف فائق النعومة وفعال يزيل كمية أكبر من البلاك بـ 10 مرات في المناطق التي يصعب الوصول إليها.**

    لثة أكثر صحة حتى 5 مرات في 6 أسابيع***

    لثة أكثر صحة حتى 5 مرات في 6 أسابيع***

    عند تنظيف أسنانك بالفرشاة، ستقوم الشعيرات الناعمة للغاية أيضًا بتنظيف خط اللثة بلطف، لتحسين صحة اللثة في غضون ستة أسابيع فقط.

    70% بلاستيك مصنوع من عناصر طبيعية*

    70% بلاستيك مصنوع من عناصر طبيعية*

    نحن نعمل على تقليل استخدام البلاستيك القائم على الوقود الأحفوري في منتجاتنا. ولهذا السبب فإن 70% من البلاستيك المستخدم في رأس الفرشاة هذا مصنوع من مواد طبيعية.*

    فعالية مثبتة مع نعومة إضافية

    فعالية مثبتة مع نعومة إضافية

    احصل دائمًا على أعلى أداء تنظيف باستخدام تقنية الموجات الصوتية المتقدمة Sonicare من Philips. بفضل الشعيرات الفائقة النعومة، أثبت رأس الفرشاة S2 Sensitive سريريًا أنه يُزيل البلاك بفعالية، وهو في الوقت نفسه لطيف على اللثة.

    اعرف دائمًا عندما يحين وقت استبدال رأس فرشاتك

    اعرف دائمًا عندما يحين وقت استبدال رأس فرشاتك

    تصبح رؤوس الفرشاة أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر من الاستخدام. مع BrushSync، وسيتم تذكيرك تحديدًا متى حان موعد استبدال رأس الفرشاة، وذلك بما يتناسب مع سلوكك في تنظيف أسنانك.

    جاهز للتثبيت بمقبض Sonicare

    جاهز للتثبيت بمقبض Sonicare

    يتناسب رأس الفرشاة القابل للتثبيت هذا بشكل مثالي مع مقبض Philips Sonicare لديك (راجع القائمة أدناه). ويجعل تصميمه القابل للتثبيت تنظيف الرأس واستبداله أمرًا بسيطًا للغاية.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض
      درجة صلابة الشعيرات
      ultra soft
      شعيرات التذكير
      يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
      الحجم
      المعيار
      التعرُّف الذكي على رأس الفرشاة
      نعم

    • التوافق

      نظام رؤوس الفرشاة
      تثبيت
      مناسب لهذه الطرازات
      • سلسلتان للوقاية من البلاك
      • سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية
      • 3 سلسلات للعناية بصحة اللثة
      • DiamondClean
      • DiamondClean 9000
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+‎
      • ExpertClean
      • ExpertResults
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Connected
      • FlexCare+‎
      • للأطفال
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+‎
      • PowerUp
      • Prestige 9900
      • ProtectiveClean
      • السلسلة 1100
      • Series 3100
      • السلسلة 2100
      غير مناسب لـ
      • Philips One
      • Essence

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      رأسا فرشاة S2 Sensitive

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • *من فرشاة أسنان يدوية في غضون 6 أسابيع
    • **من فرشاة أسنان يدوية
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