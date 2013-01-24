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Philips Sonicare HealthyWhite

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX6711/09
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Sonicare
  • لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة
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    Philips Sonicare HealthyWhite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6711/09
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    من منا لا يحب الابتسامة البيضاء البراقة. دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare HealthyWhite HX6711/02 قدرتها على إزالة البقع اليومية خلال أسبوعين فقط مع استخدام الوضع Clean & White (التنظيف والتبييض). إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare HealthyWhite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    من منا لا يحب الابتسامة البيضاء البراقة. دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare HealthyWhite HX6711/02 قدرتها على إزالة البقع اليومية خلال أسبوعين فقط مع استخدام الوضع Clean & White (التنظيف والتبييض). إكتشف كلّ المميزات

    لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    من منا لا يحب الابتسامة البيضاء البراقة. دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare HealthyWhite HX6711/02 قدرتها على إزالة البقع اليومية خلال أسبوعين فقط مع استخدام الوضع Clean & White (التنظيف والتبييض). إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare HealthyWhite فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    لأسنان أكثر بياضًا وأكثر صحة

    من منا لا يحب الابتسامة البيضاء البراقة. دَع أسنانك تشعّ بياضًا بشكل طبيعي. فقد أثبتت فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare HealthyWhite HX6711/02 قدرتها على إزالة البقع اليومية خلال أسبوعين فقط مع استخدام الوضع Clean & White (التنظيف والتبييض). إكتشف كلّ المميزات

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      • إعدادان
      • رأس فرشاة واحد

      تزيل كمية من اللويحات السنية تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان اليدوية

      تزيل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة كمية من اللويحات تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان العادية.

      فرشاة الأسنان Sonicare من Philips تساعد على تبييض الأسنان

      تساعد فرشاة الأسنان الكهربائية هذه Sonicare من Philips في إزالة البقع عن أسنانك وتخفيفها للاستمتاع بابتسامة أكثر إشراقًا.

      وضع التنظيف والتبييض: ثبتت قدرته على إزالة البقع

      دقيقتان في وضع التنظيف، مع 30 ثانية إضافية في وضع التبييض للتركيز على الأسنان الأمامية التي يمكن رؤيتها. تزيل البقع اليومية، مثل بقع القهوة والشاي والتبغ وعصير العنب الأحمر. كذلك تبيّض الأسنان بدرجتين في غضون أسبوعَين فقط.*

      مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

      يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

      مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

      موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر

      برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

      تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية

      إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

      تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أخضر بترولي

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

      • العناصر المرفقة

        رؤوس الفرشاة
        1 ProResults قياسي
        الشاحن
        1
        المقابض
        1 HealthyWhite

      • أداء التنظيف

        موقت
        Quadpacer وSmarTimer
        الفوائد الصحية
        تساعد في تحسين صحة اللثة
        السرعة
        تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
        Performance
        لإزالة ما يصل إلى 90% من البقع*
        فوائد التبييض
        لتبييض الأسنان لغاية درجتَين

      • الطاقة

        فولتية
        110-220 فولت

      • الأوضاع

        التنظيف والتبييض
        دقيقتان للتنظيف + 30 ثانية للتبييض
        Clean
        من أجل تنظيف يومي استثنائي

      • سهولة الاستعمال

        مقبض
        • تصميم مريح
        • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك
        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية
        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        وقت تنظيف الأسنان
        ما يصل إلى 3 أسابيع**

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى 3 أسابيع**
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون

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            عنوان الشركة المصنّعة
            مخاطر المنتج
            • فرشاة الأسنان اليدوية
            • *مستندة إلى فترتَي تنظيف لمدة دقيقتين يوميًا، في وضع التنظيف

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