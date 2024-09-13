اعرف دائمًا متى يجب استبدال الرأس لتحصل دائمًا على عملية تنظيف فعالة.

تصبح رؤوس فرشاة الأسنان أقل فعالية بعد مرور 3 أشهر على استخدامها، ولكن بفضل ميزة BrushSync™‎ سيتم تذكيرك بضرورة استبدال الرأس قبل حدوث ذلك. تتعقّب فرشاة أسنانك الذكية وتيرة تنظيف الأسنان ومستوى الضغط، وتنبّهك عندما يحين وقت استبدال الرأس. أليس لديك فرشاة أسنان Sonicare ذكية من Philips؟ ما عليك سوى مراقبة الشعيرات الزرقاء المخصصة لمعرفة وقت الاستبدال، وعندما يتحوّل لونها إلى أبيض ستعلم أنه حان وقت استبدال الرأس.