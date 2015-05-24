مستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات* لعملية تنظيف عميقة وسهلة

إن رأس الفرشاة AdaptiveClean هو رأس فرشاة الأسنان الكهربائية الوحيد القادر على اتباع شكل أسنانك ولثتك الفريد. تتميّز شعيرات رأس الفرشاة بقدرتها على التكيّف مع سطح كل سن، بفضل جوانبها المطاطية الطرية والمرنة. استمتع بمستوى ملامسة أكبر مع السطح يصل إلى 4 مرات* وإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 مرات** على طول خط اللثة وبين الأسنان. وستحصل على تنظيف عميق ولطيف على اللثة في الوقت نفسه حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها.