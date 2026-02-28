ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
LR03E4B/40
طاقة فائقة للأجهزة التي تستنزف الطاقة إلى حد كبير
عندما تريد الحصول على أفضل المنتجات، لا تقبل إلا بالبطاريات القلوية العالية الأداء. فهي مثالية لأجهزتك التي تستهلك الكثير من الطاقة.
AAA
بطارية قلوية عالية الأداء
تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.
تتميّز البطاريات القلوية العالية الأداء AAA من Philips بطاقة إضافية بنسبة 129% مقارنة بالمستوى القياسي في الصناعة
نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.
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