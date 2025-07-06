ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
MG7715/13
مظهر ودقة مطلقان
احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق.
13 أداة
تقنية DualCut
وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة
يمكن استخدامها في الحمام
تتميّز أداة تشذيب الشعر المتكاملة هذه بتقنية DualCut المتطورة لدقة قصوى. كذلك، تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وهي مصممة لتبقى حادة تمامًا مثل وقت شرائها.
تأتي أداة تشذيب الشعر المتكاملة Multigroom من Philips مزوّدة بـ 13 ملحقًا لتوفير حلّ للعناية بكامل الجسم.
ارسم خطوطًا واضحة ومستقيمة وقم بتشذيب أسمك أنواع الشعر بشكل متساوٍ بفضل الشفرات الفولاذية الدقيقة الخاصة بأداة تشذيب اللحية وشعر الجسم. لن تصدأ هذه الشفرات المضادة للتآكل وستقوم بالشحذ الذاتي لتدوم لفترة أطول.
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الجوائز
4.2
من 5
24
الآراء
Barakat
06/07/2025
Kuwait
منتج مميز ولكن عندي مشكلة في الضمان
اشتريت المنتج منذ سنتين و كان رائع وانصح الجميع بشرائه وشراء منتجات فيليبس ولكن حدث معي مشكلة اثناء الصيانة في اكسايت الغانم حيث رفضوا استلام المنتج لعمل صيانة بسبب مرور اكثر من سنتين بالرغم اني قمت بتمديد الكفالة لتنتهي بتاريخ 5 مايو 2028 يرجى المساعدة وحل المشكلة شكرا جزيلا
الحسنات
نعم أوصي جدا بهذا المنتج
سلبيات
عدم تفعيل الضمان بالرغم اني مددت الضمان حسب العرض
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم
تاريخ الاستخدام 2023-07-06
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم
تاريخ الاستخدام 2023-07-06
سندباد
15/05/2022
Kuwait
ممتازه
بصراحة .. شكة فليلبس .. شركه مبدعه فى وننتظر إبداعات اكثر ...
الحسنات
ماشاء الله .. سلسه فى الاستخدام
سلبيات
لايوجد
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم
تاريخ الاستخدام 2021-05-14
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم
تاريخ الاستخدام 2021-05-14
31/05/2026
United Arab Emirates
عملي.. كفاءة وجودة عالية
عندي مكينة الحلاقة هذي من سنتين, بعدها ما احتجت لميكنة اخرى.. كل ما احتاجها فيها.. منتج راااائع
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم
تاريخ الاستخدام 2023-11-01
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج Multigroom series 7000 MG7715/13 13 في 1، للوجه والرأس والجسم
تاريخ الاستخدام 2023-11-01
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.