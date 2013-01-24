ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
تعمد أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 1000 من Philips إلى إزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. بالإضافة إلى ذلك، تضمن تقنية ProtecTube وزاوية أداة التشذيب المصممة بشكل خاص عملية تشذيب سهلة ومريحة بدون شدّ البشرة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ميزة عدم شدّ البشرة مضمونة
تعمد أداة تشذيب شعر الأنف NOSETRIMMER Series 1000 من Philips إلى إزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بلطف. بالإضافة إلى ذلك، تضمن تقنية ProtecTube وزاوية أداة التشذيب المصممة بشكل خاص عملية تشذيب سهلة ومريحة بدون شدّ البشرة. إكتشف كلّ المميزات
بفضل تقنية ProtecTube الثورية، تتم حماية المقص بواسطة غطاء برقاقات معدنية فائق الرفع مزود برؤوس مستديرة لتفادي تهيّج البشرة. فضلاً عن ذلك، صُمم المقص لتفادي دخول الشعر بين شفرتَي قص متحركتَين بشكل منفصل، لضمان عدم شد الشعر بأي شكل من الأشكال.
يتميّز تصميم أداة تشذيب شعر الأنف من Philips بزاوية مثالية للوصول بسهولة إلى الشعر داخل الأنف أو الأذن. مع أداة تشذيب شعر الأنف من Philips يمكنك التأكد من إزالة الشعر غير المرغوب فيه بكل فعالية.
تم تزويد المقص والغطاء بفتحات قص فائقة الدقة والحدة لضمان قص كل الشعر بسرعة وفعالية.
يسهل تنظيف أداة التشذيب تحت مياه الحنفية، ويمكن استخدامها أثناء الاستحمام.
إن أداة التشذيب جاهزة للاستخدام على الفور، نظرًا إلى أنها مشغلة بواسطة بطارية AA.
لا حاجة إلى التزييت على الإطلاق، لصيانة سهلة.
كل منتجات العناية بنظافة الجسم التي نقدّمها مصممة لتدوم لفترة طويلة. تأتي أداة التشذيب مع ضمان لمدة سنتَين.
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