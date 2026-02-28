تقنية OptimalTEMP مع ضمان عدم التسبب بحروق

بفضل تقنية OptimalTEMP، يمكنك الحصول على نتائج رائعة مع إعداد درجة الحرارة المثالية. كما نضمن عدم حرق أي أقمشة قابلة للكيّ، حتى عند ترك أداة الكي دون مراقبة. لذا يمكنك وضعها بأمان على الملابس أو لوح الكيّ دون أي قلق.