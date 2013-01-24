الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

PerfectCare 7000 Series

مكواة مولدة للبخار

PSG7028/36
التصنيف الإجمالي / 5
  • سرعة وقوة سرعة وقوة سرعة وقوة
    -{discount-value}

    PerfectCare 7000 Series مكواة مولدة للبخار

    PSG7028/36
    التصنيف الإجمالي / 5

    سرعة وقوة

    تم تصميم سلسلة PerfectCare 7000 Series لتزويدك بالراحة والملاءمة. فهي سهلة الحمل مع خزان مياه قابل للفك وبخار قوي لتحقيق نتائج رائع، بسرعة تامة. نضمن لك عدم حرق أي نوع من الملابس القابلة للكيّ، بفضل تقنية OptimalTEMP. إكتشف كلّ المميزات

    PerfectCare 7000 Series مكواة مولدة للبخار

    سرعة وقوة

    تم تصميم سلسلة PerfectCare 7000 Series لتزويدك بالراحة والملاءمة. فهي سهلة الحمل مع خزان مياه قابل للفك وبخار قوي لتحقيق نتائج رائع، بسرعة تامة. نضمن لك عدم حرق أي نوع من الملابس القابلة للكيّ، بفضل تقنية OptimalTEMP. إكتشف كلّ المميزات

    سرعة وقوة

    تم تصميم سلسلة PerfectCare 7000 Series لتزويدك بالراحة والملاءمة. فهي سهلة الحمل مع خزان مياه قابل للفك وبخار قوي لتحقيق نتائج رائع، بسرعة تامة. نضمن لك عدم حرق أي نوع من الملابس القابلة للكيّ، بفضل تقنية OptimalTEMP. إكتشف كلّ المميزات

    PerfectCare 7000 Series مكواة مولدة للبخار

    سرعة وقوة

    تم تصميم سلسلة PerfectCare 7000 Series لتزويدك بالراحة والملاءمة. فهي سهلة الحمل مع خزان مياه قابل للفك وبخار قوي لتحقيق نتائج رائع، بسرعة تامة. نضمن لك عدم حرق أي نوع من الملابس القابلة للكيّ، بفضل تقنية OptimalTEMP. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل steam-generator-iron

      سرعة وقوة

      مع خزان مياه كبير قابل للفك

      • ضغط يبلغ 7,5 بارات كحد أقصى
      • تعزيز بخار يصل إلى 500 غ
      • خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لترات
      • قفل للحمل الآمن
      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      تقوم وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك راحة البال.

      قفل التثبيت لنقل المكواة بسهولة وأمان

      قفل التثبيت لنقل المكواة بسهولة وأمان

      يمكنك تثبيت المكواة بشكل آمن فوق القاعدة لحملها بسهولة في أرجاء المنزل وللحدّ من خطر لمس قاعدة المكواة الساخنة عن طريق الخطأ.

      نظام سهل وفعّال لإزالة الترسبات، لأداء يدوم طويلاً

      نظام سهل وفعّال لإزالة الترسبات، لأداء يدوم طويلاً

      تضمن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام حماية المكواة وإطالة فترة استخدامها، كما تضمن الحصول على أفضل أداء للبخار. يقوم نظام Easy De-Calc الحصري الذي نقدّمه بجمع الترسبات الكلسية باستمرار مع مؤشر ضوئي ليعلمك عند الحاجة إلى إفراغ المكواة. وما عليك سوى إزالة المقبس والسماح للمياه وجسيمات الكلس بالتدفق إلى الخارج.

      ضمان عدم حرق الملابس

      ضمان عدم حرق الملابس

      لن تحترق الملابس على الإطلاق حتى عند إنجاز مهام متعددة في الوقت نفسه أو في حال تشتت انتباهك. بفضل تقنية OptimalTEMP التي نقدّمها، نعدك بأنّ هذه المكواة المولّدة للبخار لن تتسبب أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ. يمكنك حتى تركها ترتاح على الملابس أو لوح الكيّ مع توجيه الجهة الأمامية نحو الأسفل، مع ضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها.

      ما من إعدادات لتغييرها

      ما من إعدادات لتغييرها

      يمكنك تجاوز إحدى الخطوات في روتين الكيّ الأسبوعي إذ لا داعي لفصل الأقمشة أو تغيير الإعدادات وانتظار تغيّر الحرارة بعد الآن. فبفضل تقنية OptimalTEMP، يمكنك كيّ أنواع الأقمشة كافةً، بدءًا من أقمشة الدنيم والجينز، ووصولًا إلى الأقمشة الحريرية الدقيقة من دون تعديل درجة الحرارة، إذ تتولى المكواة كل تلك المهام تلقائيًا وعلى الفور.

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

      عند الحاجة إلى كيّ التجاعيد الصعبة بسهولة، يمكنك الاعتماد على البخار المستمر الذي تقدّمه ليتولّى هذه المهمة الصعبة. يمكنك مشاهدة تلك التجاعيد تزول سريعًا لدى استخدام تعزيز البخار الإضافي عند الحاجة إليه. وهو مثالي لكيّ الستائر العمودية أو لإعادة الرونق إلى الثياب المعلّقة.

      خزان مياه كبير وقابل للفك سعة 1,8 لترات لإعادة تعبئة سهلة

      خزان مياه كبير وقابل للفك سعة 1,8 لترات لإعادة تعبئة سهلة

      يتميّز الخزان الشفاف بسعة 1,8 لترات، وهو يمنحك لغاية ساعتين من الاستخدام المتواصل. سيتم تذكيرك بواسطة المؤشر الضوئي عندما يصبح خزان المياه فارغًا، ويمكنك إعادة تعبئته بسهولة في أي وقت تحت الحنفية عبر باب التعبئة الكبير.

      قاعدة مكواة SteamGlide Advanced، لأفضل مستوى من الانزلاق والمتانة على الإطلاق

      قاعدة مكواة SteamGlide Advanced، لأفضل مستوى من الانزلاق والمتانة على الإطلاق

      تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide Advanced المتميّزة التي نقدّمها بأداء انزلاق سلس على كل الأقمشة. فقاعدة المكواة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي أقوى بمرتَين من الألومنيوم. أما الطلاء الذي نقدّمه فحائز براءة اختراع، وهو مؤلّف من 6 طبقات مع طبقة متطورة من التيتانيوم، لانزلاق بدون مجهود على كل الأقمشة، وللحصول على أسرع النتائج.

      مكواة بوزن خفيف وإمكانية حمل مريح

      مكواة بوزن خفيف وإمكانية حمل مريح

      تتميّز المكواة بوزن خفيف جدًا وهي مريحة عند حملها، لانزلاق سهل وللحدّ من ألم المعصم. وبفضل وزنها الخفيف جدًا فهي فعّالة وسهلة الاستخدام لكيّ الستائر والثياب المعلّقة بواسطة البخار العمودي.

      المواصفات التقنية

      • التقنية

        حجرة بخار إعصاري
        نعم
        لكل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        لا تتسبب بالحروق
        نعم
        ما من حاجة إلى إعدادات لدرجة الحرارة
        نعم
        تقنية OptimalTEMP
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        لغاية 120  غ/د
        الطاقة
        2100  واط
        ضغط
        7,5 بار كحد أقصى
        جاهز للاستخدام
        2  دقيقة
        تعزيز البخار
        لغاية 500  غ
        بخار عند الطلب
        نعم
        بخار عمودي
        نعم
        فولتية
        220-240  فولت

      • سهولة الاستخدام

        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        5  نجوم
        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide Advanced
        سعة خزان الماء
        1800  مل
        حرية تحريك السلك (دوّار)
        حرية تحريك السلك بـ 180 درجة
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        منع التقطير
        نعم
        طول الخرطوم
        1.7  أمتار
        طول سلك الطاقة
        1.65  أمتار
        جاهز للاستخدام
        مؤشر الضوء
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        5  نجوم
        وقت التسخين
        2  دقيقة
        مؤشر تدني مستوى المياه
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية
        تذكير بإزالة الترسبات
        ضوء

      • التخزين

        مخزن لسلك الطاقة
        مثبت فيلكرو

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        31,5 x‏ 31,5، x‏47,5  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        24 x‏ 27,5 x‏ 42  سم
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        5.3  كلغ
        وزن المكواة
        0،8  كلغ
        وزن المكواة + القاعدة
        3.85  كلغ

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        توفير استهلاك الطاقة*
        20  %
        غلاف المنتج
        قابل للتدوير 100%
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • Bazaarvoice_DA_GC_PSG

        Perfect Care 7000 Series
        7,5 بارات_خزان مياه سعة 1,8 لترات

      • المواصفات العامّة

        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        حجرة
        قفل التثبيت الآمن
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند