ضمان لمدة عامين
QP210
تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
نظام الحماية المزدوج: تجعل الطبقة الخارجية المنزلقة مع أطراف مستديرة الحلاقة أكثر سهولة وراحة. وتتضمن تقنية الحلاقة مقصًا سريعًا، الأمر الذي يسمح له بقص الشعر بغض النظر عن طوله.
اختر شفرة OneBlade من Philips، العلامة التجارية المفضلة للعناية الشخصية بالأجهزة الكهربائية رقم 1 عالميًا 1
تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
عدد 1× شفرة أصلية
يمكن استخدامهما مع كل مقابض OneBlade
استبدلي الشفرات كل 4 أشهر
تُعدّ شفرة OneBlade من Philips أداة حلاقة جديدة ثورية هجين يمكنها تشذيب الشعر وحلاقته وإنشاء خطوط وحواف نظيفة على أي طول من الشعر. نظام الحماية المزدوج: تجعل الطبقة الخارجية المنزلقة مع أطراف مستديرة الحلاقة أكثر سهولة وراحة. وتتضمن تقنية الحلاقة مقصًا سريعًا، الأمر الذي يسمح له بقص الشعر بغض النظر عن طوله.
تتوافق مع OneBlade (طرازات QP14xx وQP25xx وQP26xx وQP27xx وQP28xx) وشفرة OneBlade Pro (طرازات QP65xx وQP66xx)
شفرة من الفولاذ المتين تدوم لغاية 4 أشهر* للحفاظ على شعور الانتعاش. عند ظهور مؤشر الاستبدال، أو رمز الإخراج، على الشفرة، قد لا يكون أداء الشفرة مثاليًا.ويكون الوقت قد حان للتفكير في تغيير الشفرة للحصول على أفضل تجربة حلاقة
المراجعات
استطلاع إلكتروني شمل 16003 من الرجال الذين يستخدمون آلات حلاقة الشعر الكهربائية، أُجري في عام 2024.
Euromonitor International، حجم مبيعات التجزئة بالوحدات، فئة أجهزة العناية الشخصية الكهربائية التي تشمل كلاً من: آلات حلاقة الجسم، وأجهزة تنظيف الوجه الكهربائية، وأجهزة العناية بالشعر، بيانات عام 2025.
لأفضل تجربة حلاقة. بالاستناد إلى عمليتَي حلاقة كاملتَين في الأسبوع. قد تختلف النتائج الفعلية.