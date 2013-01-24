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Shaver series 1000

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

S1323/41
التصنيف الإجمالي / 5
  • حلاقة منعشة، بشرة ناعمة حلاقة منعشة، بشرة ناعمة حلاقة منعشة، بشرة ناعمة
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    Shaver series 1000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

    S1323/41
    التصنيف الإجمالي / 5

    حلاقة منعشة، بشرة ناعمة

    تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 1000 من Philips حلاقة ناعمة ومنعشة وبسعر مقبول، سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل شفرات ComfortCut بتقنية الشحذ التلقائي. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 1000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

    حلاقة منعشة، بشرة ناعمة

    تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 1000 من Philips حلاقة ناعمة ومنعشة وبسعر مقبول، سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل شفرات ComfortCut بتقنية الشحذ التلقائي. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة منعشة، بشرة ناعمة

    تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 1000 من Philips حلاقة ناعمة ومنعشة وبسعر مقبول، سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل شفرات ComfortCut بتقنية الشحذ التلقائي. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver series 1000 آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب أو الجاف

    حلاقة منعشة، بشرة ناعمة

    تقدّم لك آلة الحلاقة AquaTouch 1000 من Philips حلاقة ناعمة ومنعشة وبسعر مقبول، سواء أكانت حلاقة رطبة أم جافة، بفضل شفرات ComfortCut بتقنية الشحذ التلقائي. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة منعشة، بشرة ناعمة

      • شفرات ComfortCut
      • رؤوس Flex تتحرك بـ 3 اتجاهات
      • فتح بلمسة واحدة
      • رأس تشذيب يظهر بكبسة زر
      تنزلق على البشرة لحلاقة ناعمة ومتساوية

      تنزلق على البشرة لحلاقة ناعمة ومتساوية

      احصل على حلاقة نظيفة ومريحة بفضل آلة الحلاقة هذه من Philips. تقوم شفرات ComfortCut الـ 27 في آلة الحلاقة الكهربائية بقصّ كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية.

      رؤوس متحركة ثلاثية الأبعاد، تتحرك لتزويدك بحلاقة نظيفة ومريحة

      رؤوس متحركة ثلاثية الأبعاد، تتحرك لتزويدك بحلاقة نظيفة ومريحة

      احصل على حلاقة نظيفة ومريحة مع رؤوس متحركة بـ 3 اتجاهات. تتحرك الرؤوس لتتكيّف مع تقاسيم وجهك، ما يوفر ملامسة لطيفة مع البشرة من دون الضغط عليها بشدة.

      Aquatec لحلاقة رطبة منعشة أو جافة ومريحة

      Aquatec لحلاقة رطبة منعشة أو جافة ومريحة

      احصل على حلاقة جافة ملائمة أو حلاقة رطبة مريحة أكثر باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بسهولة تامة. افتح رأس آلة الحلاقة بكبسة زر واغسله بالمياه.

      مؤشر بطارية أحادي المستوى للحصول على أفضل النتائج من آلة الحلاقة

      مؤشر بطارية أحادي المستوى للحصول على أفضل النتائج من آلة الحلاقة

      استخدم المؤشر السهل لمعرفة ما إذا كان مستوى شحن بطارية آلة الحلاقة منخفضًا أو فارغًا أو محشونًا بالكامل

      45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      45 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن لساعة واحدة

      احلق لاسلكيًا لغاية 45 دقيقة بعد شحن لساعة واحدة. لا تعمل آلة الحلاقة إذا كانت قيد الشحن.

      يمنحك الشحن السريع لمدة 5 دقائق ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      يمنحك الشحن السريع لمدة 5 دقائق ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      هل أنت في عجلة من أمرك؟ قم بتوصيل آلة الحلاقة بالطاقة لمدة 5 دقائق واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

      27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي، لضمان حلاقة مريحة ونظيفة

      27 شفرة بميزة الشحذ الذاتي، لضمان حلاقة مريحة ونظيفة

      احصل على حلاقة نظيفة ومريحة في كل مرة مع 27 شفرة مصممة بدقة وبميزة الشحذ الذاتي.

      قم بتسوية شواربك وسوالفك

      قم بتسوية شواربك وسوالفك

      حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب المنبثقة وأكمل مظهرك بسهولة.

      مقبض مريح لسهولة الاستخدام

      مقبض مريح لسهولة الاستخدام

      أمسك آلة الحلاقة بثقة بفضل التصميم المريح الذي يساعدك على إحكام قبضتك أثناء الحلاقة.

      يسمح نظام حماية البشرة بانزلاق سلس لحماية البشرة

      يسمح نظام حماية البشرة بانزلاق سلس لحماية البشرة

      تم تصميم نظام حماية البشرة لتفادي الشقوق والجروح بحيث تحصل على حلاقة نظيفة وآمنة، وهو ينزلق البشرة بسلاسة على بشرتك بفضل رؤوسه المستديرة، مع حماية بشرتك في الوقت نفسه.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        نظام الشفرة ComfortCut
        تتبع دقيق
        رؤوس Flex تتحرك بثلاثة اتجاهات
        إنشاء المظهر
        رأس تشذيب يظهر بكبسة زر

      • الملحقات

        الصيانة
        غطاء واقٍ

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        مؤشر بطارية أحادي المستوى
        رطب وجاف
        حلاقة رطبة أو جافة
        تنظيف
        • فتح بلمسة واحدة
        • قابلة للغسل بالكامل
        تشغيل
        • افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل استخدامه
        • استخدام بدون أسلاك فقط

      • التصميم

        اللون
        أزرق أدرياتيكي
        مقبض
        • مقبض مريح واستخدام سهل
        • مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق

      • الطاقة

        نوع البطارية
        NiMH
        وقت التشغيل
        45 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة ساعة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH30
        ضمان لسنتين
        نعم

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