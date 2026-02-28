المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • الصورة الأولية
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

S3/00

صوت استثنائي في الأذن

تم تصميم سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن لعشاق الموسيقى وهي تضاهي منصة صوت واسعة وطبيعية مع مستوى استثنائي من الراحة والملاءمة. وتتيح الكبلات المزدوجة الملتوية وموصلات MMCX المضمّنة سماع كل تفصيل مهم عند توصيل المشغّل عالي الدقة.

عرض جميع المزايا

حيثما ذهبت

صوت استثنائي في الأذن

  • هجينة ثلاثية الاتجاهات

  • هندسة الصوت

  • صوت عالي الدقة

تصميم رائع. حقيبة صغيرة مضمّنة

يتميّز الغلاف المعدني للأذن بجودته العالية وبلمعان جذّاب، ويحمل شعار Fidelio منقوش بأحرف معدنية. وتساعد الحقيبة الصغيرة المضمّنة على حماية السماعات من أي خدش عند عدم الاستخدام.

سدادات أذن مصنوعة من رغوة الذاكرة من Comply™‎ بأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة

اتصل بأي مصدر. من هاتف أو مكبّر صوت سماعة الرأس

انغمس في ألبوماتك المفضّلة كيفما أردت الاستماع إليها. تساهم الكبلات المزدوجة الملتوية القابلة للفصل وذات المقاومة المنخفضة غي تقليل التشويش، كاشفة عن المزيد من التفاصيل في الموسيقى. تم تضمين موصلات MMCX للاتصال بأجهزة صوت عالية الدقة.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.