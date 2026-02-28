ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
S3/00
صوت استثنائي في الأذن
تم تصميم سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن لعشاق الموسيقى وهي تضاهي منصة صوت واسعة وطبيعية مع مستوى استثنائي من الراحة والملاءمة. وتتيح الكبلات المزدوجة الملتوية وموصلات MMCX المضمّنة سماع كل تفصيل مهم عند توصيل المشغّل عالي الدقة.
هجينة ثلاثية الاتجاهات
هندسة الصوت
صوت عالي الدقة
يتميّز الغلاف المعدني للأذن بجودته العالية وبلمعان جذّاب، ويحمل شعار Fidelio منقوش بأحرف معدنية. وتساعد الحقيبة الصغيرة المضمّنة على حماية السماعات من أي خدش عند عدم الاستخدام.
انغمس في ألبوماتك المفضّلة كيفما أردت الاستماع إليها. تساهم الكبلات المزدوجة الملتوية القابلة للفصل وذات المقاومة المنخفضة غي تقليل التشويش، كاشفة عن المزيد من التفاصيل في الموسيقى. تم تضمين موصلات MMCX للاتصال بأجهزة صوت عالية الدقة.
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