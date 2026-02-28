صوت استثنائي في الأذن

تم تصميم سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن لعشاق الموسيقى وهي تضاهي منصة صوت واسعة وطبيعية مع مستوى استثنائي من الراحة والملاءمة. وتتيح الكبلات المزدوجة الملتوية وموصلات MMCX المضمّنة سماع كل تفصيل مهم عند توصيل المشغّل عالي الدقة.