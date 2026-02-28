أشعِل الأضواء! تتراقص أضواء LED المتعددة الألوان على وقع الموسيقى النابضة

قِف تحت الأضواء واشعر بقوة الإيقاعات النابضة والأضواء المبهرة. تتراقص أضواء LED المتعددة الألوان والفريدة من نوعها على وقع الموسيقى النابضة، نافخةً الحياة في الموسيقى ومضيفةً بُعدًا آخر إلى الحفل. أو إذا فضّلتَ الرقص في الظلام، فلا بأس بذلك، ما عليك سوى الضغط على مفتاح واحد لتنطفئ الأضواء.