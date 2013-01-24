بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة
تقدّم VisaPure Essential من Philips تقنية جديدة للعناية بالوجه لتحسين عملية التنظيف اليومي للبشرة من دون جهد إضافي. إنها توفّر طريقة لطيفة للحفاظ على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة
تقدّم VisaPure Essential من Philips تقنية جديدة للعناية بالوجه لتحسين عملية التنظيف اليومي للبشرة من دون جهد إضافي. إنها توفّر طريقة لطيفة للحفاظ على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة. إكتشف كلّ المميزات
بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة
تقدّم VisaPure Essential من Philips تقنية جديدة للعناية بالوجه لتحسين عملية التنظيف اليومي للبشرة من دون جهد إضافي. إنها توفّر طريقة لطيفة للحفاظ على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة
تقدّم VisaPure Essential من Philips تقنية جديدة للعناية بالوجه لتحسين عملية التنظيف اليومي للبشرة من دون جهد إضافي. إنها توفّر طريقة لطيفة للحفاظ على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة. إكتشف كلّ المميزات
تقدّم VisaPure Essential من Philips تقنية جديدة لتحسين عملية التنظيف اليومي للبشرة من دون جهد إضافي. وهي توفّر طريقة سهلة للحفاظ على بشرة نظيفة وناعمة ومشرقة.
تدور الفرشاة وتهتز. تؤدي حركة النبض العمودي إلى تفتيت الشوائب السطحية بما فيها الأوساخ وخلايا الجلد الميتة وبقايا مستحضرات التجميل. أمّا حركة التدوير فتزيل الشوائب لتوفير نظافة عميقة للبشرة. وتمنحك حركة الشعيرات المتناغمة نظافة مريحة وعميقة.
يمكن تقسيم الوجه إلى مناطق مختلفة. يمكّنك المؤقت الذكي لمنطقة البشرة من معرفة الوقت المناسب للانتقال إلى منطقة البشرة التالية، من خلال إيقاف مؤقت وجيز. ويتوقف الجهاز تلقائيًا بعد إكمال برنامج تنظيف الوجه الكامل والذي يدوم لمدة دقيقة واحدة.
يمكنك اختيار من بين إعدادَين للقوة مع كل رأس فرشاة تستخدمه، وذلك بالاستناد إلى تفضيلاتك الشخصية. حدد الخيار 1 إذا أردت الحصول على علاج متوسط ولطيف، والإعداد 2 لعلاج أكثر قوة.
تتميّز فرشاة VisaPure Essential من Philips بأنها مقاومة للمياه ويمكن استخدامها بسهولة أثناء الاستحمام.
يتميز الحامل بتصميم أنيق يتناسب مع التصميم الرائع لفرشاة VisaPure Essential من Philips. فهو يحمل الفرشاة ويحتل مساحة صغيرة ويتيح تجفيف الفرشاة المُستخدمة بالهواء الطبيعي. وعند توصيله بالكهرباء يشحن الجهاز بالكامل في غضون 6 ساعات.
تتميّز كل رؤوس فرشاة VisaPure التي نقدّمها بشعيرات مصنوعة من النايلون الدقيق، وهي مادة تم اختيارها بشكل خاص. يساعد ذلك في ضمان سهولة تنظيف رؤوس الفرشاة إلى حد كبير والحفاظ عليها بحالة جيدة.
باستخدام VisaPure Essential، يمكنك إزالة المزيد من بقايا مستحضرات التجميل وخلايا البشرة الميتة والباهتة عند التنظيف. فبفضل تأثير التنظيف العميق، تمتص البشرة منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك، مثل الكريمات والسيروم والخلاصات، بشكل أفضل.
إن رؤوس الفرشاة سهلة التنظيف، إذ يمكن تنظيفها في المغسلة بالمياه الدافئة والصابون.
الفوائد
المواصفات التقنية
سهولة الاستعمال
المناطق المتاح استخدام الآلة فيها
العناصر المرفقة
الطاقة
الخدمة
SC5992/10
SC5991/10
SC5990/10
SC5996/00
SC5993/00