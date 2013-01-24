لبشرة نضرة وناعمة ومشدودة أكثر في غضون 4-6 أسابيع

أشارت 93% من النساء اللواتي تم اختبار الجهاز على بشرتهنّ إلى الشعور ببشرة أنعم على الفور، في حين وافقت 84% منهنّ على أن بشرتهنّ تبدو أكثر نضارة، بينما لاحظت 84% منهنّ أن بشرتهنّ تبدو صحية أكثر*.