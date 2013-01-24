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VisaCare

نظام التسحيج الدقيق للجلد

SC6240/01
التصنيف الإجمالي / 5
3 الجوائز
  • تمتعي ببشرة مشدودة وشابة أكثر تمتعي ببشرة مشدودة وشابة أكثر تمتعي ببشرة مشدودة وشابة أكثر
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    VisaCare نظام التسحيج الدقيق للجلد

    SC6240/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    3 الجوائز

    تمتعي ببشرة مشدودة وشابة أكثر

    أصبح بإمكانك تنشيط مظهر بشرتك الشاب والطبيعي والحفاظ عليه بفضل نظام الرفع بالهواء الثنائي الاتجاهات ونظام التقشير من VisaCare. فهو يدلّك البشرة، لتحفيز تدفق الدم، ويزيل خلايا البشرة الميتة في الوقت نفسه، مما يسمح بتجديد الخلايا الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    VisaCare نظام التسحيج الدقيق للجلد

    تمتعي ببشرة مشدودة وشابة أكثر

    أصبح بإمكانك تنشيط مظهر بشرتك الشاب والطبيعي والحفاظ عليه بفضل نظام الرفع بالهواء الثنائي الاتجاهات ونظام التقشير من VisaCare. فهو يدلّك البشرة، لتحفيز تدفق الدم، ويزيل خلايا البشرة الميتة في الوقت نفسه، مما يسمح بتجديد الخلايا الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    تمتعي ببشرة مشدودة وشابة أكثر

    أصبح بإمكانك تنشيط مظهر بشرتك الشاب والطبيعي والحفاظ عليه بفضل نظام الرفع بالهواء الثنائي الاتجاهات ونظام التقشير من VisaCare. فهو يدلّك البشرة، لتحفيز تدفق الدم، ويزيل خلايا البشرة الميتة في الوقت نفسه، مما يسمح بتجديد الخلايا الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    VisaCare نظام التسحيج الدقيق للجلد

    تمتعي ببشرة مشدودة وشابة أكثر

    أصبح بإمكانك تنشيط مظهر بشرتك الشاب والطبيعي والحفاظ عليه بفضل نظام الرفع بالهواء الثنائي الاتجاهات ونظام التقشير من VisaCare. فهو يدلّك البشرة، لتحفيز تدفق الدم، ويزيل خلايا البشرة الميتة في الوقت نفسه، مما يسمح بتجديد الخلايا الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

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      تمتعي ببشرة مشدودة وشابة أكثر

      مع نظام VisaCare من Philips للتسحيج الدقيق للجلد

      • علاج تجديد سطح البشرة
      • مع رأس للبشرة العادية والحساسة
      لبشرة نضرة وناعمة ومشدودة أكثر في غضون 4-6 أسابيع

      لبشرة نضرة وناعمة ومشدودة أكثر في غضون 4-6 أسابيع

      أشارت 93% من النساء اللواتي تم اختبار الجهاز على بشرتهنّ إلى الشعور ببشرة أنعم على الفور، في حين وافقت 84% منهنّ على أن بشرتهنّ تبدو أكثر نضارة، بينما لاحظت 84% منهنّ أن بشرتهنّ تبدو صحية أكثر*.

      نظام الرفع بالهواء والتقشير DualAction

      نظام الرفع بالهواء والتقشير DualAction

      يدلّك البشرة، لتحفيز تدفق الدم، ويزيل خلايا البشرة الميتة في الوقت نفسه، مما يسمح بتجديد الخلايا الطبيعية.

      يحفّز نظام الرفع بالهواء دوران الأوعية الدقيقة بلطف

      يحفّز نظام الرفع بالهواء دوران الأوعية الدقيقة بلطف

      يحفّز التدليك بالشفط دوران الأوعية الدقيقة بشكل مكثّف، ويرفع البشرة ويمددها لتدليك أعمق طبقاتها، ليزداد بذلك تدفّق الدم، ما يدفع بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى سطح البشرة ليجعلك تستمعين بمظهر متجدد. تم تصميم VisaCare لتوفير درجة التمديد المثالية بهدف تحفيز إنتاج الكولاجين والإلاستين لبشرة مشدودة أكثر في غضون 4-6 أسابيع.

      يحفّز رأس التقشير عملية تجديد الخلايا

      يحفّز رأس التقشير عملية تجديد الخلايا

      يزيل رأس التقشير جزءًا من الطبقة القرنية (الطبقة العليا من البشرة) ويكثّف الطبقة الخارجية (الطبقة الثانية من البشرة)، ويكشف بالتالي البشرة الأنعم والأكثر نضارة. بالإضافة إلى ذلك، يزيل الخشونة والقشرة بطريقة فعالة أكثر وبتحكّم أكبر مقارنة بالمعالجة اليدوية. يتم تحفيز البشرة لتجديد الخلايا لبشرة مشدودة أكثر في غضون 4-6 أسابيع.

      يتوافق مع كل أنواع البشرة

      يتوافق مع كل أنواع البشرة

      تم إثبات نعومة جهاز VisaCare سريريًا. يتضمّن الجهاز رأسين (للبشرة العادية والحساسة) يعالجان المستويات المختلفة لحساسية البشرة. إن خبراء العناية بالبشرة في Philips جاهزون دائمًا لخدمتك بهدف إرشادك للحصول على أفضل النتائج.

      علاج بخمس دقائق فقط، مرتَين في الأسبوع

      علاج بخمس دقائق فقط، مرتَين في الأسبوع

      احصلي على نتائج فورية بعلاج يستغرق 5 دقائق فقط مرتَين في الأسبوع واستمتعي ببشرة صحية ناعمة ونضرة!

      استخدام لاسلكي

      استخدام لاسلكي

      يمنحك تصميم VisaCare اللاسلكي الفريد علاجًا ممتعًا بأقصى درجات الراحة.

      عملية شحن طوال الليل لـ 3 أسابيع من الاستخدام

      عملية شحن طوال الليل لـ 3 أسابيع من الاستخدام

      اشحني جهاز VisaCare الخاص بك بواسطة حامل الشحن الأنيق واستمتعي بـ 3 أسابيع من العلاج بدون الحاجة إلى توصيله.

      لبشرة شابة أكثر

      يحفّز جهاز VisaCare من Philips للتسحيج الدقيق للجلد عملية تجديد سطح البشرة للحصول على بشرة مشدودة أكثر وأنعم ونضرة بطريقة ملحوظة.

      مصممة بالتعاون مع علماء خبراء وأطباء الجلد

      يتميز جهاز VisaCare من Philips بتقنية التسحيج الدقيق للجلد المستخدمة بشكل شائع في صالونات التجميل الاحترافية. تعتمد شركة Philips هذه التقنية لضمان استخدام آمن في منزلك. تم تطوير VisaCare من Philips بالتعاون مع علماء خبراء وأطباء جلد.

      تقنية صالونات التجميل، لاستخدام آمن في المنزل

      تقنية صالونات التجميل، لاستخدام آمن في المنزل.

      المواصفات التقنية

      • الفوائد

        إزالة خلايا البشرة الميتة
        بفضل رأس التقشير
        تكثيف البشرة
        عبر نظام كشط
        دوران محفّز للأوعية الدقيقة
        عبر نظام Air Lift System™‎
        كريمات للعناية بالبشرة
        • امتصاص أفضل
        • تمت تجربتها من قبل 87% من المستخدمين

      • سهولة الاستعمال

        رؤوس مخصصة
        للبشرة العادية والحساسة
        لاسلكي
        قابل للاستخدام لغاية 6 مرات بدون شحن
        مؤشر مستوى البطارية
        رمز مع إضاءة
        استخدام سهل
        تصميم مريح وأنيق
        حامل بتصميم حصري وسهل
        حامل للشحن والتخزين

      • المناطق المتاح استخدام الآلة فيها

        الوجه والعنق
        نعم

      • العناصر المرفقة

        رؤوس مخصصة
        للبشرة العادية والحساسة
        تعليمات الاستخدام
        دليل المستخدم الكامل
        حامل بتصميم حصري وسهل
        حامل للشحن والتخزين
        محول الطاقة
        محول بجهد 100 - 240 فولت
        حقيبة صغيرة للتخزين
        للتخزين والسفر
        فرشاة التنظيف
        لتنظيف رؤوس جهاز VisaCare

      • الطاقة

        وقت الشحن
        8 ساعات
        نظام الطاقة
        بطارية قابلة لإعادة الشحن
        وقت التشغيل
        قابل للاستخدام لـ 6 مرات لمدة 5 دقائق في كل مرة
        فولتية
        100-240 فولت

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

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          • نتائج اختبار مستقل تم إجراؤه على 75 امرأة بعد علاج لمدة 4 أسابيع، المملكة المتحدة 2014