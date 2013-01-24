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Philips Avent Audio Monitors

جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

SCD505/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك
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    Philips Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    SCD505/01
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    تمنحك أجهزة مراقبة الأطفال Avent بتقنية DECT التي نقدّمها راحة البال، إذ تشعرين بأنك بجانب طفلك حتى عندما لا تتواجدين معه في الغرفة نفسها. تتميّز هذه الأجهزة بالاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق وصوت نقي جدًا وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات لك ولطفلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    تمنحك أجهزة مراقبة الأطفال Avent بتقنية DECT التي نقدّمها راحة البال، إذ تشعرين بأنك بجانب طفلك حتى عندما لا تتواجدين معه في الغرفة نفسها. تتميّز هذه الأجهزة بالاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق وصوت نقي جدًا وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات لك ولطفلك. إكتشف كلّ المميزات

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    تمنحك أجهزة مراقبة الأطفال Avent بتقنية DECT التي نقدّمها راحة البال، إذ تشعرين بأنك بجانب طفلك حتى عندما لا تتواجدين معه في الغرفة نفسها. تتميّز هذه الأجهزة بالاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق وصوت نقي جدًا وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات لك ولطفلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    تمنحك أجهزة مراقبة الأطفال Avent بتقنية DECT التي نقدّمها راحة البال، إذ تشعرين بأنك بجانب طفلك حتى عندما لا تتواجدين معه في الغرفة نفسها. تتميّز هذه الأجهزة بالاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق وصوت نقي جدًا وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات لك ولطفلك. إكتشف كلّ المميزات

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      التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

      راحة بال تامة عندما يكون طفلك نائماً

      • اتصال خاص 100%
      • ضوء ليلي وتهويدات
      • وظيفة التحدّث إلى الطفل
      تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

      تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.

      صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

      صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

      اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.

      توفير الطاقة في وضع ECO

      توفير الطاقة في وضع ECO

      شغّلي وضع ECO لخفض طاقة الإرسال في غرفة الطفل. في وضع ECO، لا تتصل الوحدات إلا عندما يصدر طفلك صوتًا.

      أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

      أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

      تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الصوت في غرفة طفلك، حتى عندما تكون وحدة الأهل مكتومة.

      كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

      كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

      ستنبّهك وحدة الأهل عندما يكون جهاز مراقبة الطفل خارج النطاق أو عندما يكون مستوى الطاقة منخفضًا، لمساعدتك في الحرص على أن تكوني دائمًا على تواصل مع طفلك.

      نطاق تشغيل يمتدّ لغاية 330 مترًا*

      نطاق تشغيل يمتدّ لغاية 330 مترًا*

      يصل نطاق التشغيل في الداخل داخلي حتى 50 مترًا*. أم نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 330 مترًا*.

      وحدة أهل قابلة لإعادة الشحن

      وحدة أهل قابلة لإعادة الشحن

      تمكّنك وحدة الأهل القابلة لإعادة الشحن من التنقل في أرجاء المنزل وحوله.

      ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

      ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

      كل ما يحتاج إليه طفلك أحيانًا هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بفضل هذه الميزة الأساسية، يمكنك التواصل مع طفلك بكبسة أينما كنت في المنزل أو حوله.

      وقت تشغيل فائق يصل إلى 24 ساعة

      تمنحك وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن حرية لاسلكية لغاية 24 ساعة قبل ضرورة إعادة شحن الجهاز. على الرغم من ذلك، يعتمد هذا الأمر على نوع البطاريات المستخدمة ووتيرة استخدام وحدة الأهل على البطاريات ومدة استخدامها.

      لتهدئة طفلك

      للمساعدة في تهدئة طفلك للنوم تحت تأثير وهج الضوء الليلي الدافئ والمهدّئ والتهويدات الناعمة.

      المواصفات التقنية

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تحديد تلقائي للقنوات
        نعم
        نطاق التردد
        تقنية DECT
        المرحلة
        • الحمل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        وقت التشغيل على البطارية بالساعات
        24 ساعة
        وقت الشحن
        8,0  ساعة (ساعات)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • 120 فولت (الولايات المتحدة)
        • 220 - 240 فولت
        ضوء ليلي مريح
        نعم
        نطاق التشغيل في الداخل حتى
        50 مترًا
        نطاق التشغيل في الخارج حتى
        330 مترًا
        وظيفة التحدّث إلى الطفل
        نعم

      • الراحة

        إشارة انخفاض مستوى البطارية
        نعم
        تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
        نعم
        إشارة شحن البطارية
        نعم
        عدد القنوات
        120
        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        أضواء مستوى الصوت
        نعم

      • الملحقات

        دليل المستخدم
        نعم
        محول تيار متردد/مستمر
        نعم
        بطاريات
        نعم
        شريط عنق
        نعم
        قاعدة شحن وحدة الوالدين
        لا
        دليل البدء السريع
        نعم

      • الراحة

        التحكم في التحسس
        نعم

      • بيانات لوجيستية

        أبعاد الصندوق F (عرض x ارتفاع x عمق)
        220 x‏ 156 x‏ 94  ملليمترًا
        نطاق درجة حرارة التخزين
        10 - 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة التشغيلية بالدرجة المئوية
        10 - 40 درجة مئوية

      • الميزات

        تقنية DECT
        نعم
        توفير الطاقة في وضع Smart ECO
        وضع ECO
        تهويدات
        نعم
        أضواء تنشيط الصوت
        5 أضواء LED
        تحكم بمستوى الصوت وتنشيط الصوت
        نعم

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          • يختلف نطاق التشغيل لجهاز مراقبة الطفل بحسب المحيط والعوامل التي تسبب التداخل.