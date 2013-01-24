طمأنينة بفضل الصوت الشديد الوضوح

استمتعي براحة بال تامة مع المجموعة الجديدة من أجهزة DECT لمراقبة الطفل من Philips Avent. يمكنك الاسترخاء والاطمئنان إلى أن طفلك سيكون سعيدًا حتى في حال عدم تواجدك معه في الغرفة. إكتشف كلّ المميزات