هدئي طفلك بواسطة بروجيكتور الأضواء الليلية على شكل نجوم

قد لا يهدأ طفلك فور وضعه في سريره. ساعديه على الهدوء والنوم باستخدام الأضواء الليلية على شكل نجوم التي يمكن تشغيلها بواسطة وحدة الأهل أو وحدة الطفل. ( ميزة التشغيل عن بُعد غير متوفرة في الولايات المتحدة وكندا).