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جميع السلاسل

  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
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  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
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  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل
  • تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

جديد

Philips Avent Natural Response Nighttime Setمجموعة هدايا الأطفال

SCD838/17

تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

مجموعة الهدايا المثالية لإطعام طفلك وتهدئته مع إضافة لمسة من الألوان. مع حلمة Natural Response، يمكن للأطفال الشرب بحسب إيقاعيهم الخاص كما لو كانوا يرضعون من الثدي، بحيث يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية.

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العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات في كل أنحاء العالم 1

حلمة تعمل بكفاءة الثدي نفسها

تدعم إيقاع الرضاعة الفردي لدى الطفل

  • رضّاعة

  • 260 مل/9 أونصات

  • لهّاية Ultra Soft

حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

حلمة تدرّ الحليب عندما يقوم الطفل بالشرب بشكل نشط

تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.

التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة على شكل الصدر

تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.

يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

يُعتبر إيجاد الحلمة الصحيحة أمرًا غاية في الأهمية

نتعلم جميعًا وفق وتيرتنا الخاصة. الرضاعة مهارة، وبعض الأطفال يطورونها أسرع من غيرهم. لهذا السبب، قد يستفيد بعض الأطفال في البداية من حلمة "First Flow" (الحلمة رقم 0 (Nipple 0)) قبل الانتقال إلى حلمات Natural Response. استخدمي حلمة "First Flow" إذا استغرق طفلك أكثر من 20 دقيقة لرضاعة 50 مل/1,7 أونصات باستخدام حلمات Natural Response. جربي حلمة Natural Response ذات معدل تد­­فق أ­على إذا كان طفلك يلعب بالحلمة بدل الرضاعة منها أو إذا بدا متضايقًا. إذا استمرت صعوبات الرضاعة، فاستشيري أخصائي الرعاية الصحية.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. بالاستناد إلى استطلاع أجرته شركة GemSeek في ديسمبر عام 2017 عبر الإنترنت حول نسبة الرضا شاركت فيه أكثر من 8000 امرأة يستخدمن المنتجات والعلامات التجارية الخاصة برعاية الطفل. 