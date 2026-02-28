المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

جديد

Philips Avent Pacifierultra air

SCF087/11

تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

راحة وتهوية مع فتحات هواء كبيرة. يوافق 9 من كل 10 آباء وأمهات على أن لهايات Philips Avent ultra air مريحة للأطفال.** راحة واطمئنان أكبر دائمًا في متناول اليد، بغض النظر عمن يعتني بالطفل. مصنوعة الآن باستخدام مواد نباتية بنسبة 80%.*

عرض جميع المزايا
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم 1

فتحات تهوية كبيرة جدًا لتهدئة طفلك بمستوى راحة أعلى

تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

  • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

  • خالية من BPA

  • عبوة من قطعتين، مصنوعة باستخدام مواد نباتية بنسبة 80%*

  • للأطفال بين 6 و18 شهرًا

فتحات تهوية كبيرة جدًا تسمح لبشرة الطفل بالتنفس

فتحات تهوية كبيرة جدًا تسمح لبشرة الطفل بالتنفس

تعمل الفتحات الموجودة في واقي اللهاية على تهوية بشرة طفلك وتبقيها جافة لمزيد من الراحة والاطمئنان.

حلمة لتقويم الأسنان مصممة لنمو الفم بشكل طبيعي

حلمة لتقويم الأسنان مصممة لنمو الفم بشكل طبيعي

حلمات تقويم الأسنان لدينا مصنوعة من السيليكون الناعم لدعم حركة عضلات الفم الطبيعية، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بسوء إطباق الأسنان. الحلمة ذات العنق الرفيع مصممة لتقليل الضغط الواقع بين اللسان وسقف الحلق. تتمتع لهايات Philips Avent ultra باعتماد مستقل من مؤسسة صحة الفم. ونظرًا إلى أنها مصنوعة بالكامل من السيليكون الآمن للاستخدام الغذائي، فهي متينة وتدوم لفترة طويلة أكثر من حلمات المطاط (اللاتكس)، وخالية من مادة BPA وBPS والفتالايت وPVC والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.

يحبها الأطفال، حيث تبين قبول 98% منهم للحلمة***

يحبها الأطفال، حيث تبين قبول 98% منهم للحلمة***

صُممت حلماتنا المصنوعة من السيليكون ذي الملمس البارز لمحاكاة ملمس ثدي الأم. وعندما سألنا الآباء والأمهات عن مدى استجابة أطفالهم لها، بلغ متوسط نسبة من قالوا إن أطفالهم تقبلوا لهايات Philips Avent ultra نحو 98%.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. استنادًا إلى استطلاع رأي لقياس مستوى الرضا أُجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 8139 مستخدمًا للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2024. 

  1. الأجزاء البلاستيكية الصلبة، باستثناء الحلمة المصنوعة من السيليكون (نهج توازن الكتلة).

  2. بناءً على نتائج دراسة المستهلكين الأمريكيين (2023، عدد المشاركين: 201).

  3. أكدت دراسة أُجريت على المستهلكين الأمريكيين في عام 2023 أن 98% من الأطفال تقبلوا حلمة Philips Avent ذات الملمس البارز، والتي تُستخدم في لهاياتنا الفائقة (عدد المشاركين: 201).

  4. بالمقارنة مع طرق التعقيم التقليدية (الغلي) المستخدمة للهايات.

  5. يجب استبدال اللهايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة.