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  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك
  • صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك

تم إيقافه

Philips Aventلهّايات Classic

SCF124/01

صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك

يمكنك المساعدة في تلبية احتياجات طفلك الأساسية على مدار الساعة بفضل لهّاية Classic من Philips Avent. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الحلمة القابلة للانقباض والمساعِدة على تقويم الأسنان بمجموعة متنوعة من الألوان، وهي لا تعيق النمو الطبيعي لفم طفلك.

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العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم 1

تصميم مميّز ومظهر نقي.

صُممت لتلبية احتياجات الراحة اليومية لطفلك

  • لراحة أساسية

  • للأطفال بين 0 و6 أشهر

  • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA

  • 2 قمع وصمام

9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمّها*

9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمّها*

يدرك الأطفال ما يناسبهم! لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات Philips Avent وتبيّن أن 9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون اللهّايات التي نقدمها.*

مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

مصنوعة في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة

انعمي براحة البال وأنت متأكدة من أن راحة طفلك في أيدٍ أمينة. تم صنع هذه اللّهاية في موقعنا الحائز جائزة في المملكة المتحدة.*

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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إخلاء المسؤولية

  1. استنادًا إلى استطلاع رأي لقياس مستوى الرضا أُجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 8139 مستخدمًا للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2024. 

  1. العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات

  2. يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة

  3. تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو

  4. الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014

  5. تم اختبارها عبر الإنترنت مع 100 أم، المملكة المتحدة 2012