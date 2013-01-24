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Philips Avent

لهّايات عليها رسوم دببة

SCF129/42
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • ذات تصميم يساعد على تقويم الأسنان ذات تصميم يساعد على تقويم الأسنان ذات تصميم يساعد على تقويم الأسنان
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    Philips Avent لهّايات عليها رسوم دببة

    SCF129/42
    التصنيف الإجمالي / 5

    ذات تصميم يساعد على تقويم الأسنان

    تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent لهّايات عليها رسوم دببة

    ذات تصميم يساعد على تقويم الأسنان

    تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    ذات تصميم يساعد على تقويم الأسنان

    تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent لهّايات عليها رسوم دببة

    ذات تصميم يساعد على تقويم الأسنان

    تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

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      • للأطفال بين 6 و18 شهراً
      حلمة قابلة للانقباض والانبساط بشكل متناسق وملائم لأسنان وفم الطفل

      حلمة قابلة للانقباض والانبساط بشكل متناسق وملائم لأسنان وفم الطفل

      حلمات ذات شكل مسطح متناسق كي تكون مناسبة لطبيعة نمو فك الطفل وأسنانه ولثته حتى لو انقلبت الحلمة في فم الطفل فأصبحت معكوسة الوضع في الفم.

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      يتميز السيليكون بكونه عديم الطعم والرائحة وبالتالي يتقبّلها طفلك بسهولة.

      غطاء واقٍ

      غطاء واقٍ

      لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية

      مقبض أمان دائري

      مقبض أمان دائري

      لإزالة اللهّاية من Philips Avent بسهولة في أي وقت

      ثقوب التهوية في الغلاف

      ثقوب التهوية في الغلاف

      تمنع ثقوب التهوية في الغلاف تجمّع اللعاب وتحد من إمكانية الإصابة بحساسية البشرة.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الاتحاد الأوروبي
        نعم

      • المحتويات

        لهّاية مصنوعة من السيليكون
        2  قطعة
        غطاء واقٍ
        2  قطعة

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