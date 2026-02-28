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تم إيقافه
SCF145
تنظيف منتجات إطعام الطفل والعناية بها بسهولة
تتميز فرشاة تنظيف الرضّاعة Avent من Philips برأس فرشاة منحنٍ مع رأس مقبض مستدير ذي تصميم خاص لتنظيف كل أنواع الرضّاعات والحلمات ومعدات إطعام الطفل بفعالية. تعمد الشعيرات المتينة وذات الكثافة العالية إلى تنظيف الرضّاعات بأمان ومن دون خدشها.
ملحقات الرضاعة
رأس فرشاة منحنٍ ورأس مقبض مستدير مصممان خصيصاً لبلوغ الزوايا في جميع أنواع الرضّاعات الواسعة العنق والحلمات إضافةً إلى منتجات إطعام الطفل، كل ذلك لضمان عملية تنظيف شاملة.
رأس فرشاة منحنٍ مع رأس مقبض مستدير للوصول إلى كافة زوايا الرضّاعات الواسعة العنق. وينظف الرأس المحدد الخطوط الجهات الداخلية من الحلمات.
شعيرات متينة عالية الكثافة لتنظيف كل الرضّاعات والحلمات ومعدات إطعام الطفل الأخرى بطريقة جيدة
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المراجعات
بالاستناد إلى استطلاع أجرته شركة GemSeek في ديسمبر عام 2017 عبر الإنترنت حول نسبة الرضا شاركت فيه أكثر من 8000 امرأة يستخدمن المنتجات والعلامات التجارية الخاصة برعاية الطفل.