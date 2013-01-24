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Philips Avent

لهّاية ultra air

SCF244/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء
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    Philips Avent لهّاية ultra air

    SCF244/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة وجافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية ultra air

    لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة وجافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة وجافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية ultra air

    لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

    هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة وجافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة. إكتشف كلّ المميزات

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      فتحات تهوية كبيرة جدًا تسمح لبشرة طفلك بالتنفس

      • تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
      • للأطفال بين 0 و6 أشهر
      • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
      • حزمة واحدة
      4 فتحات تهوية كبيرة جدًا

      4 فتحات تهوية كبيرة جدًا

      تم تصميم لهّاية ultra air لتوفير أعلى مستوى من تدفق الهواء، فتتمكّن بشرة طفلك الحساسة من التنفس.

      تبقى البشرة أكثر جفافًا أثناء استخدام اللهّاية

      تبقى البشرة أكثر جفافًا أثناء استخدام اللهّاية

      تبقى بشرة طفلك أكثر جفافًا أثناء استخدام اللهّاية بفضل تصميم اللّهاية هذا الذي يسمح بتدفق أكبر كمية من الهواء.

      أطراف مستدير لاستخدام اللهّاية بطريقة مريحة

      أطراف مستدير لاستخدام اللهّاية بطريقة مريحة

      يتميّز وقاء ultra air بوزن خفيف وأطراف مستديرة لضمان راحة طفلك.

      98% من الأطفال يتقبّلون لهّايات ultra air التي نقدّمها*

      98% من الأطفال يتقبّلون لهّايات ultra air التي نقدّمها*

      يدرك الأطفال ما يناسبهم! لقد سألنا الأمهات كيف يتفاعل أطفالهنّ مع حلمات السليكون غير الملساء التي نقدّمها وأجابت نسبة 98% أن أطفالهنّ يتقبّلون لهّايات ultra soft ولهّايات ultra air من Philips Avent.

      حلمة ناعمة كالحرير وغير ملساء لتهدئة طفلك براحة تامة

      حلمة ناعمة كالحرير وغير ملساء لتهدئة طفلك براحة تامة

      تتميّز هذه اللّهاية بحلمة من السيليكون ناعمة كالحرير وغير ملساء لتوفير الراحة لطفلك وتهدئته.

      مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

      مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

      تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

      تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

      تعقيم وتخزين في حقيبة عملية واحدة

      يمكن استخدام حقيبة السفر للهّاية ultra air كجهاز تعقيم أيضًا، فما عليك سوى إضافة القليل من المياه ووضعها في الميكروويف، وكوني مطمئنة أنها نظيفة للاستخدام التالي.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        لهّاية ultra air
        1  قطعة

      • صحي

        يمكن تعقيمها
        نعم
        قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم
        سهل التنظيف
        نعم

      • أمان

        خالٍ من BPA
        نعم
        مقبض أمان دائري
        نعم

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          الآراء

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          • *تظهر اختبارات المستهلك التي تم إجراؤها في الولايات المتحدة في 2016-2017 أن معدّل نسبة تقبّل حلمة Philips Avent غير الملساء المستخدمة في لهّايات ultra air وultra soft المخصصة للأطفال منذ الولادة وحتى 6 أشهر و18 شهرًا يبلغ 98%.
          • يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
          • العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
          • الشركة المصنّعة الأولى للعام 2014