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Philips Avent Express

جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي

SCF274/23
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق
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    Philips Avent Express جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي

    SCF274/23
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق

    سريع وسهل الاستخدام إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent Express جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق

    سريع وسهل الاستخدام إكتشف كلّ المميزات

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق

    سريع وسهل الاستخدام إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent Express جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق

    سريع وسهل الاستخدام إكتشف كلّ المميزات

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      يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق

      سريع وسهل الاستخدام

      • بقدرة 220-240 فولت
      سريع وسهل الاستخدام

      سريع وسهل الاستخدام

      ما عليك سوى إضافة الماء والتحميل ثم إيقاف التشغيل، وستصبح المحتويات معقمةً وجاهزةً للاستخدام في غضون 8 دقائق تقريباً.

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة 6 ساعات

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة 6 ساعات

      تبقى المحتويات معقّمةً لحد ستّ ساعات في حال لم يتم فتح الغطاء.

      سعة كبيرة

      سعة كبيرة

      يستوعب المنتج حتى ستّ رضّاعات Avent سعة 260 مل/ 9 بوصات أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent وملحقاتهما.

      تعقيم فعّال

      تعقيم فعّال

      لقد أُثبت أن تعقيم البخار هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية طفلك من الجراثيم الضارة. وفق مبدأ المستشفى، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فولتية
        220 - 240  فولت
        إنكلترا
        نعم
        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الوزن والأبعاد

        الأبعاد
        313 (ارتفاع)، 235 (عرض)، 235 (طول)  ملليمترًا
        الوزن
        1.575  كلغ
        حلمة تدفق فائقة الطراوة لحديثي الولادة
        3  قطعة
        حلمة تدفق بطيء فائقة الطراوة
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      • المحتويات

        ملاقط
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