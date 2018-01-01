بخار صحي، عملية خلط سهلة

يمكنك تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز الخلط والطهو بالبخار 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، يمكنك طهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم على البخار، ثم ما عليك سوى رفع الدورق وقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها!