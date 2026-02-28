ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF276/29
جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة
يعمل جهاز التعقيم بالبخار الرقمي من Philips Avent بسرعة وبشكل متواصل، بحيث تبقى المحتويات معقّمة وجاهزة متى احتجت إليها، ما يمنحك وقتًا إضافيًا للتفرّغ لمهامك اليومية.
بقدرة 220-240 فولت
مهمة الشاشة الرقمية والتنبيهات الصوتية إعلامك باكتمال عملية التعقيم والفترة التي ستبقى خلالها المنتجات معقّمة. كما أن الشاشة تُعلمك إن كانت كمية المياه في جهاز التعقيم غير كافية أو أكبر من اللازم، الأمر الذي يساعدك على الاطمئنان إلى اكتمال عملية التعقيم بطريقة دقيقة وموثوقة.
يتميز التعقيم بالبخار بأنه أكثر سرعة (وأماناً) من الطريقة التقليدية التي تقضي بغلي الرضّاعات في وعاء على جهاز تسخين. ويحتاج جهاز التعقيم الرقمي إلى 6 دقائق فقط لتعقيم حمولة كاملة تتألف من 6 رضّاعات وحلمات رضاعة وأغطية مستديرة.
يتميّز جهاز التعقيم بتصميم ذكي لا يحتاج سوى إلى مساحة صغيرة في المطبخ، ومع ذلك يمكنه استيعاب ست رضّاعات Philips Avent أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent. يمكنك جمع السلّتَين الموجودتَين داخله لتشكلا سلة للجلاية، الأمر الذي يجعل عملية التنظيف المسبق للقطع الصغيرة كعضاضة التسنين والحلمات في غاية السهولة.
المراجعات
استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023.