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تم إيقافه

Philips Avent iQ24معقّم بخاري كهربائي

SCF276/37

جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

يعمل جهاز التعقيم بالبخار الإلكتروني Avent iQ24 من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية.

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العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم 1

تبقي التقنية الذكية المحتويات معقمةً لمدة 24 ساعةً

جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

  • بقدرة 220-240 فولت

تعقيم فعّال

تعقيم فعّال

وفق مبدأ المستشفيات، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.

التقنية الذكية- يستجيب بذكاء لتلبية حاجاتك

التقنية الذكية- يستجيب بذكاء لتلبية حاجاتك

تتمتع منتجات Philips Avent المزودة بالتقنية الذكية والمتقدمة بالذكاء وسرعة الاستجابة - مصممة لتسهيل تغذية طفلك والعناية به.

تعقيم المحتويات ليلاً نهاراً

تعقيم المحتويات ليلاً نهاراً

يبقي هذا الجهاز المحتويات معقمةً من خلال تكرار هذه الدورة باستمرار لمدة 24 ساعةً. كما تتيح لك ميزة الإيقاف المؤقت إزالة المحتويات من دون مقاطعة هذه الدورة.

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إخلاء المسؤولية

  1. استنادًا إلى استطلاع رأي حول الرضا أجري عبر الإنترنت على مستوى العالم بمشاركة 10109 مستخدمين للعلامات التجارية والمنتجات الخاصة برعاية الأم والطفل في عام 2023. 