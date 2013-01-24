سهولة في الشرب

يُعتبر هذا الكوب المزوّد بقمع من Philips Avent رائعًا للأطفال الصغار بالسن والأهل في آن. فالقمع الطري المصنوع من السيليكون يسهّل عملية الشرب، أما عدد القطع القليل فيسهّل تنظيفه إكتشف كلّ المميزات